Sarı lacivertlilerde kritik gün: Fenerbahçe'de genel kurul toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı, 27 Eylül Pazar günü başladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.30'da başlayan toplantıda, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 döneminin idari ve mali yönden ibrası gerçekleştirilecek ve 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçe kurul tarafından oylanacak.

Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu da genel kurulun oylarına sunulacak.

CANLI | Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı

11.44 | Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk: "Mali tabloları incelediğimizde 2025/26 sezonunda gelir-gider açısında korkunç bir tablo ortaya çıkıyor. 31 Mayıs 2024'ten sonra borç yükünün arttığını görüyoruz. 31 Mayıs 2024'te borç toplamı 398 milyon Euro'dur. Bu borç 31 Mayıs 2025 tarihinde 486 milyon Euro'ya ulaşmış ve 21 Eylül 2025'te 592 milyon Euro'ya ulaşmış. Bu bilgiler bizden önceki yönetim kurulu raporlarında mevcuttur. Bu raporları biz hazırlatmadık.

Bizim Fenerbahçe tarihimizin en büyük aktif kayıplarının yaşandığı dönemi konuşuyoruz. Bu döneme istinaden rakamlara bakalım. Kulübümüzün Euro cinsinden geliri 457 milyon Euro olmasına rağmen bir yılda harcanan para 611 milyon Euro. Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasının yapıldığı sezon. Açık yaklaşık 180 milyon Euro. Peki daha kötü ne olmuş Ataşehir, Kayışdağı arazisinden gelen kaynak üçüncü sermaye artışından gelen kaynak. Bunların toplamı 132 milyon Euro. Biz bu aktifleri kaybettik. Biz Fenerbahçe tarihinde geri dönülemeyecek şekilde iki tane arsamızı ve bedelli sermaye artışından gelen olağanüstü kaynağımızı kaybettik.

Toplam borç yükü azalmadı. Burada astronomik rakamlara ulaşmış durumdayız. Harcanan 132 milyon Euro'ya rağmen bırakılan toplam borç 524 milyon Euro. Bunları bilmiyor muydunuz diyebilirsiniz, bu kadarını bilmiyorduk. Ama her şeye hazırlıklı geldik.

Chobani Stadyum isim ve forma geliri 24 milyon Euro erken alındı, Adidas gelirlerinden 8 milyon Euro erken alındığını görüyoruz. Passolig 5 yıllık taahhüt vererek bu bonustu diyorlar, 4.5 milyon Euro kısmını temlik etmişsiniz. Nasıl bir bonus bu?"

TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI

11.28 | Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 01.03.2026 – 31.05.2026 dönemine ait mali tablolarla ilgili bilgi verdi. Vodina, "Varlıklar toplamımız 26 milyar 422 milyon, kısa vadeli yükümlülüklerimiz 17 milyar 265 milyon, uzun vadeli yükümlülüklerimiz 10 milyar 556 milyon TL olmak üzere 27 milyar 821 milyon TL'dir. Öz kaynaklarımız ise dönem zararı dahil eksi 1 milyar 399 milyon TL’dir" dedi.

KONGREDE GERGİNLİK

11.17 | Orhan Demirel'in konuşmasını yaptığı sırada kısa süre bir gerginlik yaşandı. Demirel'in açıklamalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Parayı yediniz!" diyerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de Saddettin Saran yönetiminde İlker Alkun, Aziz Yıldırım'a yanıt vererek "Neyi yedik Sayın Başkan? Çıkıp anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

5 TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

11.08 | Geçen sezon ara transferde takıma katılan isimlerin bonservis ve menajerlik ücretlerini paylaşan Demirel şunları kaydetti:

"5 tane ara transfer yapıldı. Musaba'yı 6 milyon Euro'ya aldık. Menajer bedeli 365 bin Euro'dur. Mert Günok alındı. Matteo Guendouzi'nin bonservisi 27 milyon 300 bin Euro'dur. 4.5 yıllık sözleşmesi vardı ve bunu 4.5 yıla böleceksiniz. Menajerlik ücreti ise 500 bin Euro. Sidiki Cherif 20 milyon 900 bin Euro'ya alınmıştır. Menajerlik bedeli 150 bin Euro'dur. Kante'nin ağırlık parası maaşında. Toplam bonservis bedeli düşük olsa da maaşı giderlerine yansıtılmıştır. Biz 5 tane futbolcuya ara transferde ödediğimiz para 24 milyon Euro küsürdür. Diğerleri yıllara yansımıştır. Kullanılan paralar borç kapatmaya ve banka borçlarına gitmiştir. Ayrıca 21-22 milyon Euro genel gideri olan kulübün açıkları ödenmiştir.”

11.00 | Fenerbahçe kulübün eski genel sekreteri Orhan Demirel, konuşmasında bir önceki dönem yapılan harcamaların detaylarını açıkladı. Demirel, "Yönetimimiz Haziran 2027'ye kadar seçilmiştir. Bu nedenle 2026/27 sezonuna ait gelirler, görev süremizde yürüttüğümüz kulüp faaliyetlerinin finansmanında kullanılmıştır" dedi.

Demirel sözlerine şöyle devam etti:

"Cuma günü Aziz Yıldırım Bey ile bir araya geldik. 'Ben önden kullanılan paraları anlatacağım, sen de çık nereye harcadığınız anlatın ki bütün kongre üyelerimiz maddi durumu bilsin, gerçeği görsün herkes' dedi. Ben de bu yüksek borcun yıllar içinde nasıl oluştuğunu, ne kadarının bizim dönemimizden kaynaklandığını, ne bıraktığımız, gerçekleştirdiğimiz mali iyileştirmeyi anlatmak istiyorum."

Yapılan harcamalarla ilgili Demirel, "83 milyon Euro olarak banka borcunu sıfırladık. 193 milyon Euro olan ticari borcu 187 milyon Euro'ya düşürdük. Kullanılan paralar banka borçlarına ve ticari borçların ödenmesine kullanılmıştır" dedi.

10.48 | Genel kurulda ilk olarak Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuşmasını yaptı. Şekip Mosturoğlu, "Her yıl tekrarlanan seçimle kalıcı bir istikrarı sağlamak mümkün değildir. Geçtiğimiz üç yılda karşılaştığımız istikrarsız tablo, futbolda arzuladığımız şampiyonlukları elde edemeyişimizin ana sebeplerinden birisidir. Sıklaşan her seçim süreci, kurumsal yapımızı zedelediği gibi yaşanan kutuplaşma da birlik beraberliği tahrip ediyor. Tek temennim önümüzdeki sezondan itibaren seçilecek yönetimin üç yıl kurumsal istikrarın tesis etmesi, camia olarak birlik ve beraberliğimiz sarsılmaz kılmasıdır" dedi.

10.30 | Fenerbahçe'nin eylül ayı olağan genel kurul toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı.

GÜNDEM

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun

okunması,

5- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması,

6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,

7- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin faaliyetler ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

8- 01.03.2026 – 31.05.2026 mali döneme ilişkin faaliyetler ile ilgili Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

9- 01.06.2026 – 31.05.2027 dönemine ait Bütçe'nin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması,

10- Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,

11- Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı tesis edilmesi) hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

12- Samandıra Can Bartu Tesislerinin Hazineye ait 14.934 m2 lik kısmının satın alınmasına ilişkin olarak; Yönetim Kurulunca gerekli girişimlerde bulunulması, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

13- Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde; yatırım ve tesisler yapılması veya yaptırılması, plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanması, tadilat ve yenileme dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, bu kapsamda;

a. Kenan Evren Lisesi olarak bilinen ve İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesinde bulunan 1133 ada, 11 ve 12 parselde kayıtlı toplam 13.972 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje ve tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması ve tefrişi hakkında bilgi verilmesi,

b. Maltepe Futbol Akademisi olarak bilinen ve İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Atışokulu Mahallesinde bulunan, 194 ada 17 parselde kayıtlı 124.217,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında bilgi verilmesi,

c. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde yer alan Metin Aşık binası projesi hakkında bilgi verilmesi,

d. Chobani Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde seyirci kapasitesinin artırımına dair proje bilgilendirilmesi.

14- Kulübümüzün 3. kişilerle yaptığı/yapacağı gayrimenkul geliştirme projeleri ile ilgili yapılacak sözleşmelerde, Fenerbahçe markası ve marka unsurlarının kullanımına yönelik düzenlemeler yapılması hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

• Nata Holding ile yapılan sözleşmeye uygun olarak "COVE1907" isimli proje hakkında bilgi verilmesi

15- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıf kurmak veya kurulmuş ticari işletmelere, şirketlere, kooperatiflere, derneklere, vakıflara katılmak, pay almak; Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi ve benzeri konularda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

16- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izni ile gerçekleştirilmesi planlanan "120. Yıl Piyangosu" konusunda bilgilendirme yapılması ve gerekli işlemlerin takip ve ifası için Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

17- Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirilen iş birliğinin ve bu kapsamda imzalanan sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, gerekli kararların alınması, açılması gereken davaların açılması dahil olmak üzere bilcümle hukuki sürecin başlatılması hususunda görev süresi sonuna kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

18- Kulüp üyeliğinden çıkarılan 50269 sicil numaralı Ersel Tetikcan'ın ihraç kararının görüşülmesi ve ihraç kararının onaylanması veya kaldırılması hususlarının ayrı ayrı Genel Kurul onayına sunulması,

19- Kapanış