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Sarıyer'den Yılmaz Vural'a 'eşofman' çağrısı: 'Müsait olunca geri gönderirsin'

Sarıyer'den Yılmaz Vural'a 'eşofman' çağrısı: 'Müsait olunca geri gönderirsin'

6.08.2026 19:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sarıyer'den Yılmaz Vural'a 'eşofman' çağrısı: 'Müsait olunca geri gönderirsin'

TFF 1. Lig ekibi Sarıyer'in başkanı Emre Yaldız, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 73 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural'a seslendi. Yaldız, Yılmaz Vural'ın alacakları nedeniyle kulübe gelen transfer yasağının kalktığını duyururken deneyimli teknik direktöre esprili bir dille sitem etti.
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TFF 1. Lig kulübü Sarıyer, geçen sezon takımın başında 4 maça çıktıktan sonra yolların ayrıldığı teknik direktör Yılmaz Vural'ın 5 milyon TL'lik alacağı nedeniyle transfer yasağı gelmesiyle büyük bir şok yaşadı.

TRANSFER YASAĞI BİR GÜNDE KALKTI

Sarıyer Kulübü Başkanı Emre Yaldız ise transfer yasağı haberlerinden bir gün sonra taraftarların yüreğine su serpen açıklamayı yaptı.

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Emre Yaldız

Yaldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transfer yasağının 1 gün içinde kaldırıldığını belirterek, "Gerekli resmi ve hukuki açıklamalar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Demek ki bazıları için dağ gibi gösterilen işler, bizim için sadece 24 saatlik meseleymiş" ifadelerini kullandı.

EMRE YALDIZ'DAN YILMAZ VURAL'A ESPRİLİ SİTEM

Emre Yaldız, bu açıklamasının ardından alacağı nedeniyle transfer yasağı gelmesine neden olan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'a esprili bir paylaşımla sitem etti.

Sarıyer Başkanı paylaşımında Yılmaz Vural'a seslenerek, "Yılmaz Hoca, o kadar para aldın… Eşofmanlarımız emanet kaldı galiba. Müsait olunca geri gönderirsin" ifadelerine yer verdi.

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4 MAÇTA 3 YENİLGİ ALDI

Yılmaz Vural geçen sezon 2025 yılının eylül ayında teknik direktörlük görevine getirildiği Sarıyer'de 4 maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi elde etti. İstanbul ekibi bu sonuçların ardından 73 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verdi.  

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