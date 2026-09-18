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Sarunas Jasikevicius: 'Bir maçı bu şekilde kaybetmek acı verici'

Sarunas Jasikevicius: 'Bir maçı bu şekilde kaybetmek acı verici'

18.09.2026 21:06:00
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Sarunas Jasikevicius: 'Bir maçı bu şekilde kaybetmek acı verici'

Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa yarı final maçında Olympiakos'a 92-90 yenilen Fenerbahçe Tarfin'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa yarı finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos'a 92-90 yenilen Fenerbahçe Tarfin'in başantrenörü Sarunas Jasikevicius, iyi bir takım olduklarını ve bu mağlubiyetten ders çıkaracaklarını söyledi.

Etihad Arena'daki basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Olympiakos'u ve Georgios Bartzokas'ı tebrik ediyorum. Bir maçı bu şekilde kaybetmek acı verici. Defalarca 10 sayı üzerinde öne geçmemize rağmen üstünlüğümüzü kaybettik. Bundan ders çıkarmalıyız. Daha olgun oynamalıyız. İyi bir takımız, iyi oyuncularımız var ve daha iyisini yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Takımın savunma performasından mutlu olmadığını kaydeden Litvanyalı çalıştırıcı, "Çok kolay sayılara izin verdik. 19 top kaybı yaptık. Top kayıplarından verdiğimiz sayılar çok fazla. Özellikle ribauntlarda daha fazla mücadele etmeliyiz. Uzun oyuncuları bize üstünlük kurdu. Savunmada daha iyisini yapmalıyız. Daha fazlasını bekliyorum. Her gün daha iyi olmak için çalışmalıyız. Bu tip maçlarda öndeyken maçı kolay kolay bırakmamalıyız" diye konuştu.

İlgili Konular: #Olympiakos #Sarunas Jasikevicius #Fenerbahçe Tarfin

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