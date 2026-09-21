Sarunas Jasikevicius: 'Bizim için çok özel bir maç olacak'

Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında 22 Eylül Salı günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Tarfin'de başantrenör Sarunas Jasikevicius ve kaptan Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında ilk sözü alan Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Çok heyecanlıyız. Sezona hızlı bir giriş yapacağız. Yaklaşık 3-4 haftadır çalışıyoruz. Her sezon başında olduğu gibi bazı şeyleri düzene sokmaya çalışıyoruz. Yeni oyuncuları takıma alıştırmaya çalışıyoruz. Yarınki maç bizim için özel olacak" ifadelerini kullandı.

Jasikevicius, finalde takımının duygularını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, "Finalde rakibin kolay sayı bulmasına engel olmalısınız. Her topun kıymetini bilmelisiniz. Küçük detaylara dikkat etmelisiniz. Bunlar kilit faktörler. Hataları sınırlı sayıda tutabilirsek iyi bir performans sergileriz" değerlendirmesinde bulundu.

MELİH MAHMUTOĞLU: "SEZONA İYİ BAŞLAMAK ÖNEMLİ"

Fenerbahçe Tarfin'in kaptanı Melih Mahmutoğlu, takım olarak alışma sürecinde olduklarını belirterek, "İki takım için de sezonun başındayız. Sezona iyi başlamak önemli. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. 2-3 senedir finallerde karşılaşıyoruz. Bu sezon Basketbol Avrupa Ligi'nde oynayacaklar. 3 Türk takımıyla Avrupa Ligi'nde mücadele etmek önemli. Onlar Avrupa Ligi'nde oynamayı zaten hak ediyordu. Yarınki maçta Beşiktaş'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Finallerde karşılaştıkları her takımın kendileri için değerli olduğunu dile getiren Melih Mahmutoğlu, "Yarınki maç bir derbi olacak. Derbi karşılaşmaları oyuncular için çok daha keyifli oluyor. Taraftarın coşkusuyla gerçek bir final havası oluşuyor. Beşiktaş'ın gösterdiği performans çok değerli. Taraftarların olduğu maçlar da oyuncular için çok daha güzel geçiyor" diye konuştu.