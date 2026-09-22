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Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe'de olduğum için çok şanslıyım'

Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe'de olduğum için çok şanslıyım'

22.09.2026 22:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe'de olduğum için çok şanslıyım'

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş'ı mağlup ederek kazandıkları Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş karşısında aldıkları Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Harika hissediyoruz. Fenerbahçe'de olduğum için çok şanslıyım."

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SAVUNMAYA ÖVGÜ

Fenerbahçe'nin savunma performansına dikkat çeken Jasikevicius, hücum ribaundlarının da kendilerine avantaj sağladığını belirtti:

"Savunmamız iyiydi. Beşiktaş çok iyi şutörlere sahip ama hücum ribaundları bize avantaj sağladı. Kolay değildi; bu süreçte çok fazla seyahat ettik. Sabırlı olmalıyız. Şu anda zaferi kutlamalıyız."

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