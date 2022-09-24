Schalke 04, ara transfer döneminde Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor

24 Eylül 2022 Cumartesi, 09:16

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan milli golcü Serdar Dursun'a Almanya Bundesliga'dan talip çıktı. Gol yollarında yaratıcılık problemini çözmek isteyen Schalke 04'ün, ara transfer döneminde Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Alman ekibi, yaz transfer döneminde tecrübeli oyuncu için girişimde bulunsa da ısrarcı olmamıştı. Ancak Bundesliga’ya geri dönen Schalke 04 için işler iyi gitmeyince bu transfer yeniden gündeme geldi.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE FENERBAHÇE İLE MASAYA OTURACAKLAR

Gol yollarında sorun yaşayan Mavi-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Serdar Dursun için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Milli forvet de kariyerine Almanya’ya dönerek devam etmek istiyor.

Deneyimli golcü geride bıraktığımız sezonda 33 lig maçında 15 gol, 4 asistlik katkı vermişti.



