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Scott McTominay için istenen bonservis belli oldu

Scott McTominay için istenen bonservis belli oldu

8.10.2026 14:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Scott McTominay için istenen bonservis belli oldu

Napoli'nin başarılı orta saha oyuncusu Scott McTominay, İtalyan ekibine veda etmeye hazırlanıyor. Bazı İngiliz ekipleriyle ön görüşmeler yapan İskoç futbolcunun bonservisi de belli oldu.

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Scott McTominay'in Napoli serüveninin sezon sonunda noktalanması bekleniyor. İngiltere'ye dönüş planları yapan 29 yaşındaki futbolcunun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

MENAJERİ, İNGİLİZ EKİPLERİYLE TEMAS HALİNDE

Sky Sport'un geçtiği habere göre Scott McTominay'in menajeri, bazı İngiliz kulüpleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdi. Ada'ya dönmesinin hesaplarını yapan McTominay için Napoli'nin talep ettiği bonservise de değinildi.

NAPOLI 25-30 MİLYON EURO'YA "TAMAM” DİYECEK

Buna göre Serie A ekibi, İskoç orta saha oyuncusu için 25-30 milyon Euro civarında bir para istiyor. Oyuncuyla ilgili önümüzdeki aylarda somut gelişmeler yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Scott McTominay geçtiğimiz yaz Manchester United ve Aston Villa gibi takımların da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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