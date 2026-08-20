Sea to Sky, dünyanın önde gelen Hard Enduro sporcularını Kemer’de ağırlayacak

Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika olmak üzere 4 kıtada 8 yarıştan oluşan 2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 7. etabına Türkiye ev sahipliği yapacak. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenecek Sea to Sky, Akdeniz kıyısından başlayıp Toroslar’ın zirvesine uzanan zorlu parkuruyla sporculara farklı arazi durumlarında mücadele etme imkanı sunacak.

DENİZDEN ZİRVEYE ZORLU MÜCADELE

Hard Enduro disiplininin önemli organizasyonları arasında yer alan Sea to Sky’da sporcular; kum, çakıl, dik tırmanışlar, orman patikaları, kayalık geçişler ve doğal engellerle mücadele edecek. Üç farklı yarıştan oluşacak organizasyonun ilk gününde sporcular Plaj Yarışı’nda, ikinci gün ise Orman Yarışı’nda yarışacak. Organizasyonun final gününde gerçekleştirilecek Dağ Yarışı’nda ise sporcular, deniz seviyesinden başlayarak Tahtalı Dağı’nın 2 bin 365 metrelik zirvesine ulaşmaya çalışacak.

ANTALYA’NIN SPOR TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların, ekiplerin ve yarış takipçilerinin Kemer’de buluşmasıyla organizasyonun Antalya’nın spor turizmine de katkı sağlaması bekleniyor. Uluslararası sporcuların yanı sıra teknik ekipler, medya mensupları ve yarış takipçilerinin Antalya’da konaklaması; ulaşım, konaklama, yeme-içme ve diğer turizm hizmetlerinde ekonomik hareketlilik oluşturacak. Uluslararası görünürlüğüyle Sea to Sky’ın, Antalya ve Kemer’in yaz turizminin yanı sıra spor ve macera turizmi açısından da tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.