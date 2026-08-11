Sebatspor, Thierry Karadeniz'i kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki futbolcu için Abdi Serdar Üstünsalih Tesisleri'nde Sebatspor Başkan Yardımcısı Erbil Atmaca'nın da yer aldığı imza töreni düzenlendi.

Atmaca, Karadeniz'in genç yaşına rağmen milli takım seviyesinde kendisini gösterdiğini ve önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti.

Genç futbolcunun gelişimine katkı sağlayacak bir ortam oluşturmanın kendileri açısından değer taşıdığını ifade eden Atmaca, transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Karadeniz de heyecanlı olduğunu vurgulayarak, burada kendisini gösterebileceği ve futbolunu geliştirebileceği bir ortam bulduğunu kaydetti.

Kendisine verilen fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istediğini aktaran Karadeniz, sezon sonunda güzel bir hikayenin parçası olmak için mücadele edeceğini belirtti.