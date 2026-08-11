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Sebatspor, Thierry Karadeniz'i kiraladı

Sebatspor, Thierry Karadeniz'i kiraladı

11.08.2026 16:17:00
Güncellenme:
AA
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Sebatspor, Thierry Karadeniz'i kiraladı

Nesine 2. Lig ekiplerinden Sebatspor, Trabzonspor ve Türkiye U18 Milli Takımı'nın genç oyuncusu Thierry Darnel Karadeniz'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki futbolcu için Abdi Serdar Üstünsalih Tesisleri'nde Sebatspor Başkan Yardımcısı Erbil Atmaca'nın da yer aldığı imza töreni düzenlendi.

Atmaca, Karadeniz'in genç yaşına rağmen milli takım seviyesinde kendisini gösterdiğini ve önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti.

Genç futbolcunun gelişimine katkı sağlayacak bir ortam oluşturmanın kendileri açısından değer taşıdığını ifade eden Atmaca, transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Karadeniz de heyecanlı olduğunu vurgulayarak, burada kendisini gösterebileceği ve futbolunu geliştirebileceği bir ortam bulduğunu kaydetti.

Kendisine verilen fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istediğini aktaran Karadeniz, sezon sonunda güzel bir hikayenin parçası olmak için mücadele edeceğini belirtti.

İlgili Konular: #trabzonspor #Thierry Karadeniz #Sebatspor

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