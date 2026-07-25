Cumhuriyet Gazetesi Logo
Seçim sonrası İrfan Can Eğribayat açıklaması: 'O da bize gelmek istiyor'

Seçim sonrası İrfan Can Eğribayat açıklaması: 'O da bize gelmek istiyor'

25.07.2026 15:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Seçim sonrası İrfan Can Eğribayat açıklaması: 'O da bize gelmek istiyor'

Haydar Arda Çakmak, Gençlerbirliği'nde tek aday olarak girdiği seçimin ardından yeniden başkan oldu. Çakmak, seçimin ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den kadrolarına katmak üzere oldukları futbolcuyu duyurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın transferinde sarı-lacivertli kulübün kararını beklediklerini söyledi.

İrfan Can Eğribayat'ı kadrolarına katmak istediklerini belirten Çakmak şu ifadeleri kullandı:

"10+4 kuralından dolayı yabancı kontenjanında şu anda bir tane yerimiz var. Onu da santrfor mevkiinde kullanmayı düşünüyoruz. Kesinleşen bir isim yok ama bütçemizin biraz üzerinde birkaç isimle görüşüyoruz. İrfan Can Eğribayat konusunda hocamız kendisini istiyor, oyuncu da bize gelmek istiyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kararını bekliyoruz.

Onlar da uygun görürlerse biz İrfan Can Eğribayat’ı almak istiyoruz. Dolayısıyla yabancı hakkımızı orada kullanmak istemiyoruz, santraforda kullanmak istiyoruz. Santrfor, kaleci ve sol ön pozisyonu için çalışmalarımız sürüyor. Bu üçünü aldığımız zaman 12-13 tane kadromuzda oyuncu hazır oluyor. Birkaç ek transfer yapıp bu sayıyı 15-16'ya çıkartacağız. Geri kalanı da PAF takımdan ve altyapıdaki oyuncularımızla tamamlayıp lige rahat, geçen seneki problem olmadan girmek istiyoruz."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Gençlerbirliği #irfan can eğribayat

İlgili Haberler

Fenerbahçe’den Rafael Leao atağı geldi
Fenerbahçe’den Rafael Leao atağı geldi İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Milan forması giyen Rafael Leao'nun transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Portekizli yıldız için 5 yıllık sözleşme ve bonuslarla birlikte 50 milyon Avro'ya ulaşabilecek bir teklif hazırladığı öne sürüldü.
İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe golcü transferinde rotayı Premier Lig'e çevirdi
İngiliz basınından flaş iddia: Fenerbahçe golcü transferinde rotayı Premier Lig'e çevirdi Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Tottenham forması giyen Richarlison'u gündemine aldığı iddia edildi.
Fenerbahçe'den Ermedin Demirovic ve Rafael Leao açıklaması: Transfer iddialarına yanıt gecikmedi
Fenerbahçe'den Ermedin Demirovic ve Rafael Leao açıklaması: Transfer iddialarına yanıt gecikmedi Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Ermedin Demirovic ve Rafael Leao transferlerine ilişkin çıkan haberleri yalanladı.