Seda Kaçan’dan tarihi zafer

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası’nın üçüncü ayağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirildi. Maxi ve Süper Grup kategorilerinde toplam 22 otomobilin mücadele ettiği yarış hafta sonunda Texaco, Pepsi ve Doritos’un desteğiyle yarışan Seda Kaçan, sıralama turlarındaki hızı ve ikinci yarıştaki olağanüstü geri dönüşüyle hafta sonunun öne çıkan isimlerinden biri oldu.

EN HIZLI TUR ZAMANINA İMZA ATTI

Şampiyona lideri olarak üçüncü ayağa gelen Seda Kaçan, sıralama turlarında en hızlı tur zamanına imza atarak bir kez daha pole pozisyonunun sahibi oldu ve ilk yarışa gridin en önünden başlama hakkı kazandı. Ancak yarış sırasında yaşanan temas, Kaçan için hafta sonunun seyrini tamamen değiştirdi. Temas sonucu otomobilinde oluşan hasar nedeniyle yarışa devam edemeyen Kaçan, ilk yarışı tamamlayamadı. İlk yarışın ardından Texaco Team AMS ekibi, hasar alan otomobili günün ikinci yarışına yetiştirebilmek için yoğun bir çalışma başlattı. Ekibin büyük çabası sonucunda otomobil yeniden piste çıkmaya hazır hale getirildi ve Seda Kaçan ikinci yarış için griddeki yerini aldı.

YÜKSEK TEMPO VE KARARLI SÜRÜŞÜYLE RAKİPLERİNİ GEÇTİ

İlk yarışı tamamlayamamasının ardından ikinci yarışa 20. sıradan başlayan Seda Kaçan için mücadele bu kez gridin arkasından başladı. İlk yarışta yaşadığı talihsizliğe rağmen pes etmeyen Kaçan, startın ardından yüksek temposu ve kararlı sürüşüyle rakiplerini birer birer geride bıraktı. 20. sıradan başladığı yarış boyunca tam 19 sıra yükselen Kaçan, damalı bayrağı ilk sırada görerek etkileyici bir geri dönüşe imza attı. Pole pozisyonuyla başlayan ancak ilk yarışta yaşanan temasla sekteye uğrayan hafta sonunu galibiyetle kapatan Kaçan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul Park’tan zaferle ayrıldı. Bu sonuçla şampiyona liderliğini sürdüren Seda Kaçan, sezonun en önemli hedefi olan Türkiye Pist Şampiyonluğu yolunda da kritik bir adım daha attı.

'30 AĞUSTOS’TA KAZANMAK BENİM İÇİN AYRI BİR GURUR'

Yarışın ardından değerlendirmelerde bulunan Seda Kaçan, yaşadığı unutulmaz hafta sonunu şu sözlerle anlattı: “Bu hafta sonu benim için gerçekten çok fazla duygu barındırıyordu. Sıralama turlarında en hızlı zamanı yapıp pole pozisyonunu almakla başlayan hafta sonumuz, ilk yarıştaki temas ve yarış dışı kalmamızla bir anda tamamen değişti. Ama takımım Texaco Team AMS inanılmaz bir iş çıkardı ve otomobili ikinci yarışa yetiştirdi. Benim de yapmam gereken, sonlardan başlasam bile sonuna kadar mücadele etmekti. 20. sıradan başlayıp yarışı kazanmak başlı başına çok özel; bunu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başarmak ise benim için tarif etmesi zor bir gurur. Pes etmediğimizde neler yapabileceğimizi bir kez daha gösterdik. Bu zaferde büyük emeği olan tüm ekibime ve her zaman yanımda olan Texaco, Pepsi ve Doritos’a çok teşekkür ediyorum.”

İLK KADIN TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONU OLMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası’nda liderliğini sürdüren Seda Kaçan, üçüncü ayakta elde ettiği bu zaferle şampiyonluk yolundaki güçlü konumunu korudu. 2022 yılında Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarışmaya başlayan ve sonraki yıllarda elde ettiği başarılarla Türk motor sporlarında önemli ilklere imza atan Kaçan, şimdi kariyerinin en büyük hedeflerinden biri için mücadele ediyor. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşması halinde Seda Kaçan, Türkiye Pist Şampiyonası tarihinde Türkiye Şampiyonu olan ilk kadın pilot olarak bir ilke daha imza atacak.