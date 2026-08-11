Şekip Mosturoğlu: 'Faillerin sayısının artmasını bekliyorum'

4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıya dair soruşturma kapsamında bugün 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, NTV yayınında bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir an önce sorumluların hesap vermelerini istediklerini aktaran Mosturoğlu, "11 yıllık bir mücadele lafta kalmadı ve adliyenin koridorlarından savcılık masasına kadar intikal etti. Beklentimiz sorumlularının yargı önünde hesap verdiğini görmek" ifadelerini kullandı.

Süreci organize eden gücün arkasında FETÖ olduğunu düşündüğünü söyleyen Şekip Mosturoğlu, "FETÖ'nün bütün unsurları yok edilemedi, hala mücadele sürüyor" dedi.

"12 MAYIS'IN DA AYDINLATILMASINI BEKLİYORUZ"

Bugün 5 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından faillerinin sayısının artmasını beklediğini belirten Mosturoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"12 Mayıs'ın da benzer şekilde aydınlatılmasını bekliyoruz. Stadımızda taraftarımız işkenceden geçirilmişti."