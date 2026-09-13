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Selçuk İnan'dan mağlubiyet sözleri: '1-0 yenildik ama...'

Selçuk İnan'dan mağlubiyet sözleri: '1-0 yenildik ama...'

13.09.2026 23:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Selçuk İnan'dan mağlubiyet sözleri: '1-0 yenildik ama...'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-0 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'ın çok baskılı başlayacağını biliyorduk. O baskıyı kırmak için hedefimiz doğru savunma yapmak, kenarlara yönlendirmekti. Bunu da başardık. Oyuncular plana sadık kaldık. Geçişten birkaç tane pozisyon bulduk, onları da gole çevirebilirdik. Beklediğim bir maçtı, bu şekilde bekliyordum."

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"HENÜZ OYUN RİTMİ YAKALAYAMADIK"

"Biz yeni ve genç bir takımız, henüz istediğimiz oyun ritmini yakalayamadık. Top bizdeyken ritmimiz henüz yeterli değil. Galatasaray deplasmanında topa daha fazla sahip olmak çok mümkün görünmüyordu. Planımız tuttu ama talihsiz bir gol yedik."

"Maçın tamamında karamboller ve yan toplar dışında net pozisyon vermedik. 1-2 tane gol atabileceğimiz, direkten dönen topumuz vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Galatasaray'a karşı deplasmanda oynamak kolay değil. 1-0 mağlup olduk ama belli şeyler kazandık, bunu söyledim oyuncularıma. Galatasaray'ı galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum."

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