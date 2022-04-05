Selim Soydan: "Özdemir, Fenerbahçe aleyhine de kararlar aldı"
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, başkan Nihat Özdemir'in istifasının Türk futbolu için büyük kayıp olduğunu söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, Nihat Özdemir'in istifasını değerlendirdi.
Soydan, "Kaybeden Türk futbolu oldu. Nihat Özdemir'in istifası ile ilgili söylenebilecek sözlerin ana fikri bu olur. Bunca yıl birlikte çalıştım, tüm kulüplere eşit mesafede olduğuna şahit oldum. Gün geldi canı gibi sevdiği Fenerbahçe aleyhindeki kararların altına imza attı. Adalet ve eşitlik onun yönetim felsefeydi. Ve görev yaptığı dönem içinde bundan bir kez bile taviz vermedi." dedi.
"Futbolumuz elindeki çok değerli bir yöneticiyi kaybetti." sözlerini kullanan Soydan, "Kaos ve ekonomik çıkmaz içindeki futbolu düze çıkarabilecek bir şansı ne yazık ki kaybettik" diye konuştu.
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