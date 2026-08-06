Semih Kılıçsoy attığı golü anlattı: 'Orada ben de hissettim'

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Hradec Kralove maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu, "Çok mutluyum tekrar geri döndüğüm ve takıma katkı sağladığım için. Bugün galip geldik. İnşallah ikinci maçta da istediğimiz skoru almak ve turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ATTIĞI GOLÜ ANLATTI

Maçta 10 kişi kalmalarına da değinen Semih Kılıçsoy, buna rağmen hücum güçlerine güvendiklerini belirterek, "10 kişi kalmak zor bir durum ama her takıma gol atabiliriz" dedi.

Attığı gol pozisyonunu da değerlendiren genç yıldız, "Orada ben de hissettim, orada bulunmak önemliydi. Ufak bir dokunuşla golü attım" sözleriyle gol anını anlattı.