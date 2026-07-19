Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş itirafı: 'Değerini tekrar anladım'

Beşiktaş'ın geçen sezon Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, İtalya macerasının ardından siyah beyazlı takıma geri döndü. Yeni sezona hazırlanan 20 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılış süreci, İtalya'da yaşadıklarını ve geleceğe dair hedeflerini anlattı.

"GELİŞTİĞİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Sabah gazetesine konuşan Semih, yeni sezon öncesi hedeflerinden bahsederken kendi oyununu güzel bir şekilde sergilemek istediğini söyledi ve "Bu konuda kafalarda bazı algılar, bana yapışmış bazı şeyler var. Önce bunları futbolumla gidermek istiyorum. Geliştiğimi tekrardan insanlara göstermek istiyorum. Tabii ki şampiyon olup inşallah kupalar kazanırız. Beşiktaş'tan ayrıldığım sezon öncesi istatistik olarak kötü bir performans sergilememiştim. Ama beklenti çok fazlaydı, üzerimde çok fazla baskı oluşmuştu" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN DEĞERİNİ ANLADIM"

Cagliari'ye kiralık olarak gidişi hakkında da konuşan genç futbolcu "Kendimi de geliştirmek için kısa bir ayrılığın iyi geleceğini düşündüm ve çok da iyi geldi. Ancak Beşiktaş'ı çok özledim. Değerini de tekrar anladım. Tecrübe açısından yaşımın çok ilerisinde olduğumu düşünüyorum. Bazen 20 yaşında olduğumu unutuyorlar. Hatalar yaptım ama bunlardan ders çıkarmak önemli" ifadelerini kullandı.

"ZİNCİRLERİMİ KIRACAĞIM"

A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet edilmeyen Semih Kılıçsoy, turnuva hakkında ise şunları söyledi:

"Dünya Kupası'nda sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Turnuvada Milli Takım formasını giymek isterdim. Demek ki orada bulunmam için daha çok şeyler yapmam lazım, onun da farkındayım. Bu sene en çok hırslı olduğum sene. Özellikle tekrar burada olmak istedim. Kendime hırs yaptım, zincirlerimi kıracağım."

"YEDEK KALMA NEDENİMİ BİLMİYORUM"

İtalya serüveni hakkında sorulan soruları da yanıtlayan Semih Kılıçsoy, Cagliari'de son haftalarda neden yedek kaldığını konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve "İtalya'daki ilk üç ayım alışma sürecimdi. Sonra oynadım ve güzel goller attım. Son haftalarda yedek kalma nedenimi ben de bilmiyorum. Bir şey dersem bahane gibi olacak. Hep sorun başkalarında gibi konuşulmasını da istemiyorum" dedi.

"RAMAZAN AYINDA PERFORMANSIM DÜŞMEDİ"

Ramazan ayında performansının düştüğü iddialarına da yanıt veren Semih "Ramazan ayı boyunca oynadığım maçlar var. İyi de işler çıkardım. Cagliari taraftarı beni seviyordu. Gol atamadığım maçlarda da büyük maçlarda da iyi performans sergilediğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİ DAİR PLANIM YOK"

Siyah beyazlı futbolcu, geleceğe dair planları hakkındaki bir soruya ise "Geleceğe dair hayal kurmuyorum. Anı yaşamayı seviyorum. Bu sene bana ne getirecek, ona bakıyor; ona göre hareket edip anın keyfini çıkarmaya odaklanıyorum. Geleceğe dair şu an hiçbir planım yok. Tekrardan kendimi kanıtlayıp goller ve asistlerle takıma katkı sağlamayı hedefliyorum" yanıtını verdi.

"ITALIANO SÜREKLİ PRES VE HÜCUM İSTİYOR"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiono'nun hırslı biri olduğunu vurgulayan Semih Kılıçsoy "Teknik direktörümüz Vincenzo Italiano, bizden baskılı oyun, sürekli önde pres ve hücum istiyor. Biz de daha nefes alıp vermeden tekrar hücum yapıyoruz. Bu bizim için güzel bir şans. Hocamız çok hırslı, onun bu durumu bize de yansıyor. O bu kadar hırslıyken biz de saha içinde duramayız, kendimizi kötü hissederiz" dedi.