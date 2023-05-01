Şenol Güneş, Galatasaray'a karşı tarihi üstünlük kurdu!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında Galatasaray'ı Spor Toto Süper Lig'de en fazla mağlup eden teknik direktör oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Siyah-beyazlılar adına goller Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar'dan geldi. Galatasaray'ın ise tek golü Mauro Icardi kaydetti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bu sonucun ardından tarihi bir rekora imza attı.
GERİDE BIRAKTI
Opta verilerine göre Şenol Güneş, Gordon Milne'i geride bırakarak Beşiktaş'ın başında Galatasaray'ı Süper Lig tarihinde en fazla mağlup eden teknik direktör olma başarısı gösterdi.
Deneyimli hoca, Okan Buruk'a karşı da üstünlüğünü korudu.
Okan Buruk'a rakip olduğu dokuz Süper Lig maçının yedisini kazanan Şenol Güneş (1B 1M), meslektaşını lig kariyerinde en fazla mağlup eden teknik direktör oldu.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan, istediği video gelmeyince küplere bindi
- Binali Bey’in bulanık işleri
- CHP'li Özkan açıkladı: 'İsim isim belgeler var!'
- Tarihimizdeki 21 yıllık bu karanlığa karşı...
- Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting
- En çirkin yalan...
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Alevi'ye de saygımız var
- Ünlü anketçiden İzmir mitinginde 'Millet' vurgusu
- Bir garip erişim engeli kararı
- Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu