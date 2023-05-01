Şenol Güneş, Galatasaray'a karşı tarihi üstünlük kurdu!

Yayınlanma: 01.05.2023 - 11:30

Güncelleme: 01.05.2023 - 11:30

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlılar adına goller Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar'dan geldi. Galatasaray'ın ise tek golü Mauro Icardi kaydetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bu sonucun ardından tarihi bir rekora imza attı.

GERİDE BIRAKTI

Opta verilerine göre Şenol Güneş, Gordon Milne'i geride bırakarak Beşiktaş'ın başında Galatasaray'ı Süper Lig tarihinde en fazla mağlup eden teknik direktör olma başarısı gösterdi.

Deneyimli hoca, Okan Buruk'a karşı da üstünlüğünü korudu.

Okan Buruk'a rakip olduğu dokuz Süper Lig maçının yedisini kazanan Şenol Güneş (1B 1M), meslektaşını lig kariyerinde en fazla mağlup eden teknik direktör oldu.