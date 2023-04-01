Şenol Güneş'in derbi planı ortaya çıktı

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 11:58

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 11:58

Süper Lig'in 27. haftasında pazar akşamı oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş planını belirledi.

SAVUNMADA DEĞİŞİM YOK

Milliyet'in haberine göre, adale sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Tayyip Talha Sanuç savunmadaki yerini alabilecek. Haberde Tayyip Talha-Colley ikilisinin tandemde yer alabileceği belirtildi.

Tayyip Talha Sanuç (solda)

Savunma 4’lüsünde Onur-Tayyip Talha-Colley-Masuaku'nun forma giyeceği kaydedildi. 4-1-4-1 formasyonunu tercih eden Şenol Güneş, özellikle orta sahaya büyük önem veriyor. Orta sahadaki kurgu derbinin kilidi olarak görülüyor.

EN GÜVENDİĞİ İSİMLER

Şenol Güneş’in Fenerbahçe deplasmanında Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Hadziahmetovic 3’lüsüne şans vermesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının bu üç oyuncusuna şut uyarısında bulunduğu da kaydedildi. Üç futbolcudan da rakip kaleye daha fazla şut göndermeleri ve sık sık kaleyi yoklamaları isteniyor.

Rachid Ghezzal

Hücum hattında ise Ghezzal, Cenk Tosun ve Aboubakar, Şenol Güneş’in en güvendiği isimler olarak ifade edildi. Haberde Ghezzal’in duran top kullanmadaki başarısı, Aboubakar ve Cenk’in de bitiricilikleri teknik heyetin ana planı olarak aktarıldı.