Şenol Güneş'ten eleştiri: 'Durumumuz hiç iyi değil'

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'ten eleştiri: 'Durumumuz hiç iyi değil'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 18:50

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Güneş, "5 maçtan sonra kazanmak önemliydi. Daha önce kazanmamız gereken maçlarda puan kaybederek geldik. Durumumuz hiç iyi değil. Kazanmamız önemliydi. Oyuncularımız kazanma arzusunu gösterdi. Gol arayışlarında iyiydik. İsteklerimiz kalitemizle örtüşmedi sonrasında. Hatalarımız var. İkinci yarıda kendiliğinden panik geldi, kontrolü kaybettik. Onun dışında bakınca hak ettik" dedi.

"KAZANAMASAK MORALLER BİTECEKTİ"

Güneş, "Oyun düzenimiz, felsefemiz, ruhumuz emareler veriyor ama biz daha iyi işler yapmak zorundayız. Bugün için mutluyuz. Oyuncular emek verdiler, karşılığını almak önemliydi. Karşılığını almasalar moralleri bitecekti" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Umarım dinlendikten sonra tekrar toparlanacağız. Göztepe maçına bakacağız. Bu maçla işimiz bitti. Yarından itibaren Göztepe maçına bakacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


Etiketler: #şenol güneş #trabzonspor #konyaspor

İlgili Haberler

Trabzonspor'da flaş sakatlık: Ozan Tufan oyuna devam edemedi!

Trabzonspor'da flaş sakatlık: Ozan Tufan oyuna devam edemedi!
Simon Banza 2 golle yıldızlaştı: Trabzonspor galibiyet hasretini sonlandırdı! Trabzonspor 3-2 Konyaspor

Simon Banza 2 golle yıldızlaştı: Trabzonspor galibiyet hasretini sonlandırdı! Trabzonspor 3-2 Konyaspor
Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor camiasına mesaj

Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor camiasına mesaj
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler