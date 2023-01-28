Şenol Güneş'ten Wout Weghorst'a cevap: Antrenörlüğümü tartışamayız
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'un İngiliz basınına verdiği röportaj hakkında konuştu.
Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Beşiktaş, evinde Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'un Beşiktaş'taki antrenmanlara dair yaptığı yoruma yanıt verdi.
Wout Weghorst
Weghorst’un, Beşiktaş’ta yapılan antrenmanlardan memnun olmadığına yönelik açıklamalarının sorulması üzerine ise Güneş, “Dünya Kupası’na giderken bana ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Son anda çağrıldı takıma. Burada yürekten oynuyordu ama gitti, orada maçta oynadı. Burnley’den Beşiktaş’a geldi, bizde oynadığı oyunla Manchester United’a gitti. Sorunun cevabı saklı zaten. Eğer bir yerden yukarı gidiyorsan iyi cevap almanız lazım. Oyuncu benim oyuncum, Allah razı olsun. Bir oyuncunun söylemiyle benim antrenörlüğümü tartışacaksak, benim bir söylemimle oyuncu uçar. Kim Min-jae, Fenerbahçe’ye geldi, oradan Napoli’ye gitti. Biz hep kötümseriz, bizim hocamız yapamaz, hangi antrenmana geldiniz, niye fizik gücümüz arttı o zaman. Yalan doğrudan kaçar, doğruları söylerseniz onlar ortada kalmaz. Bu tür söylemler piyasada prim yapıyorsa yanlış yapıyorsunuz. Biz insana insan gözüyle bakarız, ayrım yapmayız. Bizde kendi insanımızı yok etme anlayışı var” şeklinde konuştu.
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