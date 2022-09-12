Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!

12 Eylül 2022 Pazartesi, 16:11

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Yusuf Demir ile ilgili çarpıcı bir açıklama da Şenol Güneş'ten geldi. Şenol Güneş, şu anda yabancı oyuncu statüsünde olan Yusuf Demir'i milli takıma almadığı iddialarına ilişkin konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN YUSUF DEMİR SÖZLERİ

TV100'e konuşan Şenol Güneş, "Yok öyle bir şey. O zaman 16-17 yaşındaydı, zaten Avusturya Ümit Milli takımında oynuyordu. Avusturya milli takımını seçmişti. O dönem oraya gidip Mert Müldür'ü aldım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Yusuf Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez Kasımpaşa maçında giyen futbolcunun maliyetiyle ilgili olarak ise borsaya şu açıklama yapılmıştı:

"Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Yusuf Demir çok kaliteli, çok yetenekli. Bunu oyuna girince gösterdi. Yusuf’u keşke Türk olarak oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihi nasıl olmuş, onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik o mu Türkiye’yi tercih etmedi? Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil, tüm oyuncuların. Özellikle Türk pasaportu olan, Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum” demişti.