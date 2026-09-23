Serdal Adalı açıkladı: Hapoel Beer-Sheva maçının yeri belli oldu!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, katıldığı televizyon programında görüşlerini aktardı.
Adalı, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer-Sheva mücadelesinin oynanacağı kenti açıkladı.
MAÇIN OYNANACAĞI KENTİ AÇIKLADI
Serdal Adalı'nın açıklamasına göre Beşiktaş - Hapeol Beer-Sheva mücadelesi Gürcistan'daki Batum kentinde oynanacak.
Gürcistan Batum Stadyumu
Serdal Adalı'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
"Hapoel Beer-Sheva maçını büyük ihtimalle Gürcistan'da, Batum'da oynayacağız. Seyircili olacak."
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 26 Kasım Perşembe günü Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.