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Serdal Adalı açıkladı: Hapoel Beer-Sheva maçının yeri belli oldu!

Serdal Adalı açıkladı: Hapoel Beer-Sheva maçının yeri belli oldu!

23.09.2026 21:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Serdal Adalı açıkladı: Hapoel Beer-Sheva maçının yeri belli oldu!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir televizyon kanalında siyah-beyazlı takımın gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, katıldığı televizyon programında görüşlerini aktardı.

Adalı, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer-Sheva mücadelesinin oynanacağı kenti açıkladı.

MAÇIN OYNANACAĞI KENTİ AÇIKLADI

Serdal Adalı'nın açıklamasına göre Beşiktaş - Hapeol Beer-Sheva mücadelesi Gürcistan'daki Batum kentinde oynanacak. 

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Gürcistan Batum Stadyumu

Serdal Adalı'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Hapoel Beer-Sheva maçını büyük ihtimalle Gürcistan'da, Batum'da oynayacağız. Seyircili olacak."

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 26 Kasım Perşembe günü Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.

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