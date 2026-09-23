Serdal Adalı açıklamıştı: Nicolas Raskin'den Beşiktaş açıklaması!

Rangers'ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolas Raskin, hareketli geçen yaz transfer dönemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NTV Spor'un aktardığına göre, kariyerinde yeni bir adım atmak istediğini ancak sürecin hem kendisi hem de ailesi için zihinsel açıdan oldukça yorucu geçtiğini belirten Belçikalı futbolcu, yaşananları tüm şeffaflığıyla anlattı. Transferin sadece oyuncu performansına bağlı olmadığını, futbol dışı pek çok etkenin de süreci etkilediğini vurgulayan Raskin, mental olarak zorlu bir dönem atlattığını ifade etti.

RASKIN'DEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Sürecin en kritik anlarından birinin Beşiktaş cephesiyle yaşandığını belirten genç futbolcu, 2 Eylül sabahı kendisine siyah-beyazlı kulüpten teklif geldiğinin ve anlaşmanın noktalanma aşamasında olduğunun iletildiğini söyledi.

O sırada Falkirk deplasmanı için hazırlık yaptıklarını ve otobüste dahi geleceğinin netleşmediğini dile getiren Raskin, teknik direktörün de oynayıp oynayamayacağını bilmeden maça hazırlandığını aktardı. 90 dakika sahada kaldıktan sonra Beşiktaş'ın teklifini reddettiğini açıklayan oyuncu, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve her daim kupaları hedefleyen büyük bir kulüp olduğunu, ancak kendisinin de Rangers'ta mutlu olduğunu ve kısa sürede kafasını toparlayarak tamamen sahadaki işine odaklandığını sözlerine ekledi.

SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Raskin ile 2-3 yıldır ilgilendiklerini ancak her seferinde farklı aksilikler çıktığını belirtti. Adalı, bu transfer döneminde de kulüple görüşmeler sürerken oyuncunun aniden maç kadrosuna yazıldığını ve transferin bu yüzden sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Serdal Adalı, "Nicolas Raskin'i üç transfer dönemidir kadromuza katmak istedik ancak her seferinde son anda bir sorun çıktı. Son görüşmelerin olduğu gün de maçı vardı ve oynatıldı. Transferin yetişip yetişmeyeceğini düşündük ama olmadı" demişti.