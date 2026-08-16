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Serdal Adalı'dan Eyüpspor maçı öncesi Beşiktaş taraftarına mesaj

Serdal Adalı'dan Eyüpspor maçı öncesi Beşiktaş taraftarına mesaj

16.08.2026 16:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Serdal Adalı'dan Eyüpspor maçı öncesi Beşiktaş taraftarına mesaj

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ligin ilk haftasındaki Eyüpspor maçı için bir paylaşımda bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, bu maç öncesi bir paylaşımda bulundu.

Serdal Adalı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Değerli Beşiktaşlılar,

Kıymetli büyüklerim, sevgili kardeşlerim...

Bugün evimizde, hep beraber yeni sezona merhaba diyoruz.

Başlangıçlar özeldir, heyecanlıdır, kıymetlidir. En güzel, en anlamlı başlangıçları yaparken sevdiklerimiz de hep yanımızda olsun isteriz.

Bugün de evimizde, büyük Beşiktaş ailesiyle bir arada olmak, sezonu güzel bir galibiyetle açmak, birlik beraberliğimizi, gücümüzü göstermek istiyoruz.

Taraftarla takım arasında doğru bağ kurulduğunda, saha içi ve saha dışı gücümüz birleştiğinde her şey istediğimiz, beklediğimiz gibi olacak.

Ben Beşiktaş taraftarının takıma bu gücü vereceğinden eminim. Birlikte çalıştığım yol arkadaşlarıma, oyuncularıma, taraftarıma, camiama çok inanıyorum.

Yeni sezonun Beşiktaşımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

İlgili Konular: #beşiktaş #eyüpspor #serdal adalı

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