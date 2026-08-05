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Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması: 'Bu transferi biz istemedik'
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Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması: 'Bu transferi biz istemedik'

5.08.2026 14:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması: 'Bu transferi biz istemedik'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, adı daha önce Beşiktaş ile anılan ve Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması: 'Bu transferi biz istemedik'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah ile ilgili açıklamalar yaptı.

Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması: 'Bu transferi biz istemedik'

Serdal Adalı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Mohamed Salah... Dünden beri üzüntüyle seyrediyorum. Camiama ve taraftarım iyi bilsin, bu transferi biz istemedik! Salah'ı biz almadık! Transfer çalımı yemişiz, alamamışız gibi bir durum yok.. Önder Hoca güzel anlattı kibarca anlattı "Şimdilik" dedi ama yanlış anlaşılmış. O gün de 'Biz masadan kalktık yokuz' diyebilirdik. Masaydık da birileri gelmiş havası yaratılıyor..."

Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması: 'Bu transferi biz istemedik'

"BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ"

"Üzülerek izliyorum.. Benim olduğum tarihten beri kimse elimizden futbolcu alamadı! Zaten Trabzonspor ile aramız iyi böyle bir şey olmaz!"

Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması: 'Bu transferi biz istemedik'

"TRANSFER DEVAM EDİYOR"

"Planlı bir şekilde transferlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki haftadan sonra yeni isimler gelecek. Her şey sahada belli olur, transferin havası 3-5 gün sürer. İyi bir takım kurduk. Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz hep beraber..."

Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması: 'Bu transferi biz istemedik'

LEANDRO TROSSARD AÇIKLAMASI

"Leandro Trossard ile ilgili lisans sorunu yok! Dün akşam halledildi. İngiltere'den belge bekleniyor. İlk maç oynamayacak, ikinci maç inşallah oynayacak duruma gelir."

Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması: 'Bu transferi biz istemedik'

VLAHOVIC VE BRAHIM DIAZ SÖZLERİ

"Dusan Vlahovic için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Brahim Diaz için bir girişim yok!"

Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması: 'Bu transferi biz istemedik'

"O ESNADA DUYMADIM"

"Trossard'ın imza töreninde Salah tezahüratı sonrası herkes yüz ifademden yorum yaptı. Samimi söylüyorum o sırada taraftarın ne diye bağırdığını duymadım!"

Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması: 'Bu transferi biz istemedik'

"PLAN VE PROGRAMDA YOKTU"

"Yüz ifademden transfer oldu diye neler söylendi... Ne planımızda ne de programımızda vardı. Plana uydurmak için belli bir süre geçti. Önder Hoca'nın 12 gün sonra haberi oldu. Planladığımız gibi transfer sezonunu geçiriyoruz, Allah'a şükür aksayan bir şey yok."

Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması: 'Bu transferi biz istemedik'

"HAYIRLISI OLDU"

"Beni tanırsınız, 3'e 5'e bakmam. Oyuncu menajeri ile hiç yaşamadığımız şeyler oldu. Bence hayırlısı oldu. Zamanı gelince bazı şeyler ortaya çıkar, herkes bu transferin neden olmadığını anlar."

Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah açıklaması: 'Bu transferi biz istemedik'

SAĞ KANAT TRANSFERİ

"Sağ kanat için U23 oyuncusu bakmak istiyorduk, olursa birini alıp geleceğiz."

İlgili Konular: #beşiktaş #trabzonspor #mohamed salah #serdal adalı

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