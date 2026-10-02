Serdal Adalı'dan 'Hakemler Dosyası' için açıklama: 'Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Adalı, “Hakemler Dosyası” için konuştu.

Serdal Adalı, Türk futbolunun temizlenmesi için gerekirse lige verilen adanın uzatılması gerektiğini savundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Adli süreç devam ederken bu konu hakkında konuşmamız ne kadar doğru bilmiyorum ama bazı şeyleri konuşmamak da olmuyor.

Başkanlığım süresince MHK'de düzgün gitmeyen şeyleri dilim döndüğünce dile getirdim, mücadelesini verdim. Her zaman söyledim, bu Beşiktaş ile ilgili olmaktan öte Türk futbolun içinde olduğu duruma etki eden bir durum. Bugün geldiğimiz noktada, son 1 senede diyeyim, ne söylediysek onun paralelinde iş adli mercilere götürüldü. Şu anda da 7-8 kişi herhalde sorgulanıyor.

İlk gün de söyledim, önceliğimiz Beşiktaş, kendi kulübüm için arayışım var ama Türk insanının futboldan başka zevki yok, bu zevkiyle kimsenin oynamasına müsaade edilmemesi lazım diyordum ve gereken operasyon yapıldı.

Beklentim sonuna kadar gitmesi, dibine kadar gitmesi. Ne var ne yok en ince ayrıntılarına kadar temizlenmesi, beklentim bu. Kendi kulübüm için değil sadece, Türk futbolu için istiyorum. Konu adli mercilerde. Canı gönülden gereğinin yapılacağına inanıyorum."

"GEREKİRSE 2 HAFTA DAHA LİGLER ERTELENSİN"

"Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin. Bir şeye başlandı. Ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse komple her şey yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım.

Kulüplerin illaki önerisi oluyor. Önerilerin yarısı gerçekleşiyor, yarısı gerçekleşmiyor. Nihayetinde TFF yönetimi seçiyoruz. MHK bağımsız diyoruz ama gördüğümüz tapeler gösteriyor ki çok bağımsız hali yokmuş. 6 aydır 1 senedir söylüyoruz, çıktı ortaya. Mevcut durum nasıl aksiyon alacak, onu bir görmemiz lazım. Koskoca Türkiye, merak edilmesin, 3 hafta içinde üstesinden gelinir. Ortak akılla beraber irade ortaya konsun. İrade ortaya konmuş vaziyette. Adalet Bakanımız düşüncelerini anlatan çok güzel bir tweet paylaştı. İnşallah sonuna kadar gider ve Türk futbolu nefes alır. Hiçbirimizin, ben de dahil futbolun haricinde neşemiz, zevkimiz yok."

"YABANCI MHK OLABİLİR"

"Yabancı MHK olabilir. Daha çıplak gözle, sağdan soldan etkilenmeden doğrusunu yaparlar. Ona hiç hayır demem, olabilir. Şu iş yüzde yüz dibine kadar inilmeden gerekirse biz 1 hafta daha oynamayalım. Bu temizlik yapılsın."