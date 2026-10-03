Serdal Adalı'dan MHK ve Ferhat Gündoğdu sözleri: 'Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı'

Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, genel kurul üyelerine hitap etti.

Adalı'nın açıklamaları şöyle: "UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara muhteşem bir başlangıç yaptık. Ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın başkanı olarak karşınızda olabilirdik."

"NEREDE OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ" "Alanyaspor ve Amed maçlarında hakem kararlarını gördük. Verdikleri kararlarla lider olmamamıza sebep olanların, şuan nerede ve ne durumda olduklarını görüyoruz."

"LİGİN EN İYİ TAKIMINI KURDUK" "Beşiktaş, bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. Ligin en iyi takımını kurarak karşınıza çıkmış bulunuyoruz."

"GÜZEL GÜNLERİN İŞARETİ" "Sokakta şampiyonluk umudunu görüyorum. Beşiktaş formalı çocukları görüyorum. Tribünde kenetlenmeyi görüyorum. Dünyaya nam salan Beşiktaş tribünlerini yeniden görüyorum. Bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin işaretidir."

"HAKEM HATALARI NEDENİYLE..." "Hakem hataları nedeniyle karşınıza lider olarak çıkamadık. "Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin" serzenişlerini camiadan çok duyduk."

FERHAT GÜNDOĞDU SÖZLERİ "Geldiğimizden beri MHK'yi işaret eden bizdik! Ferhat Gündoğdu ismini zikreden bizdik! Kendisi olduğu sürece Türk futbolunun bir adım bile ileri gidemeyeceğini söyledik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın bir bedeli nihayet oldu."

"YENİ BİR DÖNEM OLACAK" "Bu gelişmeler sonrası yeni bir dönem olacak. Yeni dönem Türk futboluna hayırlı olsun."