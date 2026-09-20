Serdal Adalı'dan MHK'ye sert tepki: 'Bu şekilde bu lig bitmez'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hem mücadeledeki hakem kararları hem de Merkez Hakem Kurulu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adalı, sözlerine Diyarbakır'da kendilerine gösterilen ilgi için teşekkür ederek başladı ancak ilk gol öncesindeki faul beklentisi ve Dusan Vlahovic'in pozisyonu üzerinden maçın hakemine tepki gösterdi.

"NE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR?"

Maçların ardından sürekli hakemleri konuşmak zorunda kalmalarından rahatsız olduğunu belirten Adalı, şunları söyledi:

"Maç bittikten hemen sonra açıklama yapma işini sevmem. Diyarbakırlılara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Maalesef dönüyor dolaşıyoruz, maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Vlahovic pozisyonu... Yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Az çok ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum."

"AMEDSPORLULAR DA HAKEMDEN ŞİKAYET EDECEKLER"

Karşılaşmanın son bölümündeki penaltı kararını da eleştiren Serdal Adalı, sorunun yalnızca Beşiktaş'ı ilgilendirmediğini savundu.

Trabzonspor Başkanı'nın bir gün önce yaptığı açıklamaları hatırlatan Adalı, MHK Başkanı'na yönelik eleştirisini sürdürerek mevcut yapı devam ettiği sürece kulüplerin hakem tartışmalarından kurtulamayacağını söyledi.

Adalı şu ifadeleri kullandı:

"Maçın sonunda çok da öyle evet penaltı, uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama durumları hiç güzel değil. Dün Trabzonspor Başkanı başladı, başını getirdi, söyleyemedi. MHK Başkanı'na sesleniyorum dedi. Ben devamını getireyim. MHK Başkanı'na ilk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. MHK Başkanı orada oturduğu müddetçe, maalesef sadece biz değil her maçtan sonra... Galip gelen takım da konuşuyor. Amedspor yöneticilerine de mikrofon uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler."

"BU ŞEKİLDE BU LİG BİTMEZ"

Hakem hatalarının bütün kulüpleri etkilediğini dile getiren Beşiktaş Başkanı, Avrupa maçlarında aynı tartışmaların yaşanmadığına dikkat çekti.

Serdal Adalı, "Maalesef biz bu MHK ile 1 adım daha ileri gitme şansımız yok. Ne ceza verirlerse versinler. Ben sadece Beşiktaş için konuşmuyorum, tüm kulüpler için konuşuyorum. Hatalar yapılıyor herkese. Bir Avrupa maçı oynadık, hakemle ilgili tek bir şey söyledik mi? Ne diyeyim, inşallah TFF Başkanımıza her seferinde söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde bu lig bitmez, lig bitmez yani" ifadelerini kullandı.

"TAKIM YORGUNDU, İYİ OYNAMADIK"

Adalı'ya, TFF Başkanı'nın daha önce yaptığı ve "yüzde 51 Diyarbakır" ifadesinin geçtiği açıklama da soruldu.

Bu açıklamanın doğru olmadığını belirten Adalı, hakem yönetiminde söz konusu takdir hakkının kullanıldığını savundu.

Beşiktaş'ın sahadaki performansından da memnun olmadığını söyleyen başkan, milli arayı işaret etti:

"Çok doğru bir açıklama değil. Bugünkü gördüğümüz yönetimde o yüzde 51 takdir hakkını kullandılar. Aksini kimse iddia edemez. Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz."

"BUNDAN SONRA NE YAPACAKLARI..."

Serdal Adalı'ya, yaşananların ardından Riva'da TFF yönetimiyle yeni bir görüşme yapıp yapmayacağı da soruldu.

Daha önce birçok kez benzer görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Adalı, artık kararın federasyon yönetiminde olduğunu söyledi:

"Daha ne görüşeyim ya, daha ne görüşeyim. Her seferinde gidiyorum, her seferinde 'Haklısınız, doğru söylüyorsunuz' ama biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Bundan sonra ne yapacaklarını kendileri karar verecekler."

"BU LİG BU ŞEKİLDE BİTMEZ"

Adalı, açıklamalarının devamında tansiyonun yükselmesine ilişkin de uyarıda bulundu.

Serdal Adalı, "Üstüne basa basa söylüyorum, bu lig bu şekilde bitmez! Bitmez yani! Bunu herkes bilsin! Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur, bunun sorumlusu da ne biz ne haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlaya zorlaya devam ediyorlar" dedi.

Son olarak Kulüpler Birliği'nin MHK konusunda TFF'ye yaptığı başvuruyu hatırlatan Beşiktaş Başkanı, değişiklik beklentisini yineledi:

"Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı, MHK ile ilgili, TFF Başkanı'na da iletti, Kulüpler Birliği kararını da götürdü, değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ne yapalım"