Serdal Adalı'dan MHK'ye tepki: 'Bu şekilde gidersek hakim olamayacağımız olaylar olur'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

"İki günde birazcık İtaliano'ya Beşiktaş’ı, hedeflerimizi, projeyi anlatınca sonradan da ben gittim. Bir ikinci günde de, bindik, aldık geldik. Napoli Başkanı’na teşekkür ederim. Ama diğer hocayla, yani Önder Hoca’nın diğer hocayla görüşmeleri de sona gelmiştik."

"Sergen Yalçın zamanında Eduard Graf çalışmaya devam etti. Kendi ekibi var. Haftalık çalışmalarını gönderdi. Önder Özen'in görev almasının ardından daha aktif görev almaya çalıştı. Önder Hoca bence isabetli karar aldı. Graf bu yaz çok faydalı oldu."

“İşin aslına bakacak olursak Vlahovic'in transferinde listeyi Italiano'yla paylaştığımızda Vlahovic'in ismini görünce zaman alacağını düşündü. Tabii Italiano hocanın bizde olması muazzam bir avantaj oldu. Teklif vermeyen kulüp kalmadı Dusan'a. Juventus son haftaya kadar masadan kalkmadı. Zaman aldı ama ben çok umutluydum geleceğinden.”

TRANSFER PLANI VE RASKIN AÇIKLAMASI

"Transferle ilgili çalışmaları durdurmadık. Geçtiğimiz hafta, Ocak ayı için yeniden bir toplantı yaptık. Listeler var. Italiano da bir çalışma yaptı."

"Şu an Beşiktaş'ta oynayan her futbolcunun adamlıklarına kefil olurum. Bu çok önemli."

"Nicolas Raskin'i üç transfer dönemidir kadromuza katmak istedik ancak her seferinde son anda bir sorun çıktı. Son görüşmelerin olduğu gün de maçı vardı ve oynatıldı. Transferin yetişip yetişmeyeceğini düşündük ama olmadı."

"Trossard için geçen sene de son dakikaya kadar uğraşmıştık. Arsenal artık bu sene bu işin peşini bırakmayacağımı anladı."

"Niyeyse 2-3 senedir en zorlu fikstür bize geliyor. Geçen sene de gittik en zorlu numarayı çektik. Kısmetsizlik."

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI BİR GÜÇ KULLANILIYOR"

"26-27 kişinin Beşiktaş'tan gitmesinin bir maliyeti oldu. Biz geçen sene 2 tane takıma maaş ödüyorduk. Beşiktaş, bu milli aradan sonra çok daha iyi olacak."

"Mevcut MHK ile niye bu kadar zorluyorlar anlamış değilim. Federasyon yurt dışından hakem hocası getirdi. Federasyonun yaptığı iyi işleri söylemekten vakit kalmıyor. Her maçtan sonra hakem konuşmaktan memnun değiliz. VAR bize maalesef yok."

"Beşiktaş'a karşı bir güç kullanılıyor fikri oluştu bizde artık. Bunu denemesinler. Bu şekilde gidersek hakim olamayacağımız olaylar olur. Sonra oturur hep beraber üzülürüz."

"ŞU AN İSTERSEK BANKALAR BİRLİĞİ’NDEN ÇIKABİLİRİZ"

"Başkan olduğumda Bankalar Birliği’ne yaklaşık 120-130 milyon euro borcumuz vardı. Şu an bu borç 52 milyon euro seviyesinde. Bankalar Birliği’ne ödediğimiz 80 milyon euronun yarısı Rahmi Bey’in sponsor desteğiyle, diğer yarısı ise yönetimimiz tarafından karşılandı."

"Şu an istersek Bankalar Birliği’nden çıkabiliriz."

"HAPOEL MAÇI GÜRCİSTAN'DA"

"Hapoel Beer-Sheva maçını büyük ihtimalle Gürcistan'da, Batum'da oynayacağız. Seyircili olacak."

"Hüseyin Yücel'le aramızdaki tüm hesabı kapattık, artık herhangi bir alacak verecek kalmadı. Kendisine teşekkür ediyorum."

"Beşiktaş'ın hesaplarında yaklaşık 20 milyon euro borç olarak görünen tutarı, Hüseyin Yücel'le yaptığımız kira ve tribün isim hakkı anlaşmalarıyla kapatmış olduk."

"SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞUNU TERCİH EDERİM"

"Tüpraş Stadyumu'nun kapasitesini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Kuzey ve Güney tribünlerinde toplam 4.500 kişilik kapasite artışı yapacağız. Yeni koltukların kasım ayı sonuna kadar hazır olmasını planlıyoruz."

"Dün akşam bana 'Basketbolda neden sponsor yok?' diye sordular. Maalesef camiamızda bu konuda yeterli destek göremiyoruz. Çalmadığımız kapı kalmadı. Şu ana kadar Rahmi Bey'in dışında bu işe ciddi şekilde destek veren olmadı."

"Bir taraftar olarak Türkiye şampiyonluğunu tercih ederim. Avrupa Ligi şampiyonluğu inanılmaz bir şey olur. Onun da zamanı gelecek. Şu an tedbirli konuşuyorum. Kadroya takviyeler yapmamız lazım bunun için."