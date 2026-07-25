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Serdal Adalı'dan Mohamed Salah sözleri: Görüşmelerdeki son durumu açıkladı
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Serdal Adalı'dan Mohamed Salah sözleri: Görüşmelerdeki son durumu açıkladı

25.07.2026 11:14:00
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Cumhuriyet Spor
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Serdal Adalı'dan Mohamed Salah sözleri: Görüşmelerdeki son durumu açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'dan Mohamed Salah sözleri: Görüşmelerdeki son durumu açıkladı

Beşiktaş'ta Mohamed Salah transferi için pazarlıklar sürüyor. Orta Çizgi'ye konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Salah ile yapılan görüşmelere dair son durumu açıkladı. 

Serdal Adalı'dan Mohamed Salah sözleri: Görüşmelerdeki son durumu açıkladı

Adalı şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

Serdal Adalı'dan Mohamed Salah sözleri: Görüşmelerdeki son durumu açıkladı

'SON TEKLİFİMİZİ İLETTİK'

"Son olarak, tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakare ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik. Kendilerine de kararlarını kısa süre içerisinde bizlere bildirmelerini beklediğimizi ifade ettik."

Serdal Adalı'dan Mohamed Salah sözleri: Görüşmelerdeki son durumu açıkladı

'ARTIK KARAR SIRASI OYUNCU TARAFINDADIR'

"Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, Salah konusunda gelinen son durum budur. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içinde yanıt vermelerini kendilerine ilettik.”

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