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Serdal Adalı'dan Salah için bir açıklama daha: 'Bizim açımızdan kabul edilemez'

Serdal Adalı'dan Salah için bir açıklama daha: 'Bizim açımızdan kabul edilemez'

19.07.2026 15:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Serdal Adalı'dan Salah için bir açıklama daha: 'Bizim açımızdan kabul edilemez'

Beşiktaş'ın transfer görüşmesi yaptığı Mohamed Salah ile ilgili siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'dan açıklama geldi. Adalı, "Basında 'Transfer bitti' haberleri çıkmaya başlar başlamaz menajeri maddi taleplerini artırdı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez" dedi.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah transferine dair son durumu açıkladı ve yıldız futbolcunun menajerinin fiyat yükselttiğini belirtti. 

Win Win'e konuşan Serdal Adalı şunları söyledi:

"Mohamed Salah, hem Vincenzo Italiano hem de sportif direktörümüzle bizzat görüşüp transfere onay verdi. Ancak daha sonra, basında 'Transfer bitti' haberleri çıkmaya başlar başlamaz menajeri maddi taleplerini artırdı. Menajer, kendi komisyonunu %35 gibi inanılmaz rakamlara çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu da düşünmüyoruz."

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