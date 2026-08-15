Serdal Adalı'dan transfer açıklaması: 'Eğer Salah'ı alsaydık...'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Duhuliye.com’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı, Dusan Vlahovic'in imza töreninin ardından yaşanan gelişmeleri ve transfer sürecinin perde arkasını anlattı.

Adalı'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“Bizim en büyük transferimiz, hocamız Vincenzo Italiano’dur. Geldiği ilk günden beri hep pozitif oldu. Takımla çalışmaya başladıktan sonra, ‘Çok iyi bir takımımız var başkan, bana iyi bir santrfor al, eğer imkanlarımız elverirse Vlahovic’i alalım yeter’ dedi."

"SALAH'I ALSAYDIK, VLAHOVIC'İ ALAMAZDIK"

“Mohamed Salah transferi önümüze geldiğinde, hocayı ve teknik ekibi ikna etmek için çok uğraştım. Hoca ve teknik ekip istemiyordu. Ancak istedikleri şartlar bizim kulübümüzün ilkelerine uyan şartlar değildi, transfer sezonu başında yaptığımız planlamada da yoktu. Şartlar uymayınca vazgeçtik. Eğer biz Salah’ı transfer etseydik, hocanın istediği Vlahovic’i alamazdık. Ben hocanın istediği transferi yapmaktan dolayı çok mutluyum.”

“Bazı transferler, özellikle büyük isimleri transfer edebilmek öyle kolay olmuyor. Ben Quaresma’yı Beşiktaş’a getirebilmek için 4 ay uğraştım. Vlahovic ile de hazirandan beri görüşüyorduk. Çok karakterli ve heyecanlı bir oyuncu, bana ne söz verdiyse tuttu.”

NÜBEL VE TROSSARD AÇIKLAMASI

“Beşiktaş’ı ve camiamızı bu sene güzel günler bekliyor. İhtiyacımız olan transferleri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Taraftarlarımız bu sene çok başka bir Beşiktaş izleyecek. Görüştüğümüz oyuncular var, bir an önce sonuca vardırıp transfer defterini kapatacağız.”

“Nübel’in performansı, kalitesi, Trossard gibi bir ismin Beşiktaş forması giymesinden dolayı bütün taraftarlar gibi ben de çok mutluyum. Diğer futbolcularımızın hepsi ayrı bir değer. Hepsi bu sene çok moralli ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorlar.”

ÖNDER ÖZEN VE GRAF'A ÖVGÜ

“Hocamızın bütün futbolcularla arası çok iyi, onları takdir ediyor, onlara değer veriyor. Bu da beni fazlasıyla mutlu ediyor."

“Önder Özen takıma ayrı bir hava kattı. Graf’la ve teknik ekiple çok uyumlu çalışıyorlar. Transferde ismi geçen her futbolcuyu en ince ayrıntısına kadar araştırıyorlar.”

"BU SENE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

“Öyle 3 sene, 5 sene değil, hemen bu sene şampiyon olmak isteyen bir ekibimiz var. Ben zamanında ‘Kimsenin aklına gelmeyecek oyuncuları alır getiririm’ demiştim, bu sözümün arkasındayım.”