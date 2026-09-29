Serdal Adalı'dan transfer müjdesi: 'Devre arasında kısmetse alacağız onu'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün gündemine dair konuştu.

Anadolu Ajansı Spor Masası'nın konuğu olan Başkan Adalı'nın açıklamaları şöyle:

"Bir seçim düşüncemiz vardı. Tüzük çalışması yapıyor arkadaşlar. Tüzükte değişecek maddelerden birisi de görev süresini 2 yıla düşmesiydi. 3-5 maddelik bir değişiklik yapmayı düşünüyorduk ama divan başkanıyla konuştuktan sonra daha geniş kapsamlı bir değişiklik yapmayı düşündük. O nedenle yetişmedi. Yönetim kurulunda yorulan arkadaşlar var, dışarıdan yardımcı olayım diyen arkadaşlar var. O yüzden yeniden bir yönetim kurmak için seçime gitmeye karar verdik."

"İNANILMAZ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

"Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmaz. Türkiye liglerinde örneği olmadığı gibi Avrupa'da da pek örneği olmayan bir şekilde futbol takımımızın neredeyse tamamını değiştirdik bu süreçte. 30'a yakın oyuncu değiştirdik. Haliyle bunların bir uyum süreci oluyor. Ben biraz daha tedbirli yaklaşıyordum, 6-7 haftayı kazasız belasız geçirir miyiz diye düşünürken inanılmaz bir başlangıç yaptık."

"Kadro planlamasına uygun program yapınca bir başarı ortaya çıktı ama ben hala bu takımın bir süreye ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Milli aradan sonra takımın futbol manasında daha iyi sonuçlar alacağına ve daha iyi görüntü vereceğine inanıyorum."

"DEVRE ARASINDA DA BİR İKİ TRANSFER YAPACAĞIZ"

Serdal Adalı, İtaliano'nun İtalyan basınına yaptığı "Benden şampiyonluk beklemiyorlar" açıklamasının sorulması üzerine "Hoca öyle bir röportaj vermiş ama hocanın aklında şampiyonluk var. O da temkinli konuşuyor. Transfer ekibi hiç durmadı. Statta Graf çalışıyor, Ümraniye'de Önder Özen ve ekibi çalışıyor. İstediğimiz transferlerin yüzde 90'ını gerçekleştirdik. Devre arasında da bir iki transfer yapacağız" yanıtını verdi.

"MHK KONUSUNDA MAALESEF ÇOK ISRARCILAR"

Adalı sözlerine şöyle devam etti:

"TFF'nin iyi yaptığı şeyler de var ama MHK konusunda maalesef çok ısrarcılar. Lig inanılmaz hatalarla başladı. İnşallah iyi olur diye dua ediyoruz. Sanki Beşiktaş'ın önünü kesmek için olaylar gerçekleşiyor! Ligde altı haftada herkesin 'evet' dediği altı golümüz iptal ediliyor. Penaltıları saymıyorum, verileni saymıyorum. Saha içindeki yumruk hadisesi bizim için hepsinden daha önemliydi. Düzelmesi için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz.

"Yayın ihalesinin rakamları ortada. O günden bugüne kadar da Türk futbolu gelişme sağladı. Mevcut rakamlar artık komik hale geldi. 500 milyon doların altındaki bir rakam evet demek düşüncemiz yok. İhale sürecinde istekliler var yurt içi ve dışından."

"PLANI DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Yapılanma sürecinin bitmesine az kaldı. Bu işin bir de ekonomik kısmı var. Orada ilerledik. Dikilitaş projesinin temelini attıktan sonra ikinci ve üçüncü projeler için arazi arayışındayız. Beşiktaş'ın gayrimenkulden gelen gelirlerinin devam etmesi lazım. Göreve ilk geldiğimiz 3 senelik bir program yapmıştık. Yaptığımız plan yüzde 70-75 mertebelerinde. Planı devam ettirmeye çalışıyoruz. Yeni yaptığımız bütçe geçtiğimiz seneki zararla aynı. En azından rakamları aynı tutmaya başladık. Sürdürülebilir borç haline getirmeye çalışıyoruz ekonomik durumu. 2025'te Beşiktaş 50 milyon Euro faiz ödedi, bu sene 5 milyon Euro ödeyecek mesela. Futbolcu ve personel maaşları bir defa aksamıştır. Ay başı gelmeden, ayın 30, 31'inde maaşları ödeyen bizden başka kulüp var mıdır bilmiyorum."

"KENDİMİ O KONUDA ELEŞTİREBİLİRİM"

"İlk transfer dönemimizde iki tane bebe aldık geldik, genç çocukları aldık ama daha mı iyi değerlendirebilirdik o dönemi diye düşünüyorum. Kendimi o konuda eleştirebilirim."

"O ZAMAN İDDİALI KONUŞMAYA BAŞLARIZ"

"Gelecek sene bu takım tamamlanmış olur ve Önder hocanın dediği gibi çok acımasız bir takım olur. O zaman iddialı konuşmaya başlarız. Yine iddialıyız ama biraz daha eksiklerimiz var. Onu tamamlamamız lazım."

" BATUM'DA SEYİRCİLİ OYNAYACAĞIZ O MAÇI"

"Hapoel Beer Sheva eşleşmesi için kimsenin itiraz etmesine gerek yoktu. UEFA'nın benzer uygulamaları var, aynı torbaya atmayabilirlerdi. Batum'da seyircili oynayacağız o maçı. Gürcistan Spor Bakanlığı ile görüşmelerimiz yaptık. UEFA ile de görüştük. Bir taraftan da Güney Kıbrıs takımıyla eşleştik"

"NECİP İYİ HOCA OLUR, O YETENEĞİ VAR"

"Necip Uysal ile birbirimizi ayrı severiz. UEFA'nın bir projesine katılma kararı aldı. İleriki günlerde Necip iyi hoca olur, o yeteneği var."

"3500-4000 ARASI KAPASİTE ARTIRIMI OLACAK"

"Kale arkalarında koltuk değişimi yaptık. 3500-4000 arası kapasite artırımı olacak. Kasım ayında bitecek. Kale arkalarındaki kombine satışlarını herkesin ulaşabileceği rakamlarda çıktık. Kapasite ile birlikte gelirimiz de artacak."

"PROBLEM YAŞADIĞIMIZ OYUNCU OLMADI"

"Kötü ayrıldığımız bir futbolcu yok. Ben transfer edeceğim futbolcuyla da yolları ayıracağımız futbolcuyla da kendim konuşurum. Problem yaşadığımız oyuncu olmadı. Onlara da hayatlarında başarılar diliyorum."

"ITALİANO BAŞKA BİR İTALYAN KULÜBÜYLE ANLAŞMAK ÜZEREYDİ"

"Vincenzo Italiano başka bir İtalyan kulübüyle anlaşmak üzereydi. Problem yaşandığı sırada girdik devreye. Önder hoca nasıl bir Beşiktaş istediğimizi Italiano'ya çok iyi anlattı. Ben de 'Bir tarih yazılacaksa hep beraber yazarız, sen de içinde olursun' dedim. Futbolla yatıp kalkan bir adam."

"DEVRE ARASINDA KISMETSE ALACAĞIZ ONU"

Serdal Adalı ara transfer döneminde yapacakları transferler hakkında da konuştu ve "Devre arasın transferi için plan doğrultusunda gidiyoruz. Planlamanın dışında birisi çıkar mı bilmiyorum." dedi. Adalı, "İtaliano'nun Vlahovic gibi çok istediği birisi var mı?" sorusunu ise "Var, devre arasında kısmetse alacağız onu" diyerek yanıtladı.