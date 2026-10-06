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Serdal Adalı duyurmuştu: İngiltere'den Beşiktaş'a transfer müjdesi!

Serdal Adalı duyurmuştu: İngiltere'den Beşiktaş'a transfer müjdesi!

6.10.2026 19:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Serdal Adalı duyurmuştu: İngiltere'den Beşiktaş'a transfer müjdesi!

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın, 27 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Joe Willock için transfer tekliflerini değerlendireceği iddia edildi.
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Yaz transfer dönemindeki hamleleri ile dikkat çeken Beşiktaş, bu durumu kış transfer döneminde de sürdürmek istiyor.

Kara Kartal şimdiden transfer edilecek isimlerin listesini oluşturdu. Önceki günlerde açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, Newcastle United'dan Joe Willock'u kadroya katmak istediklerini açıklamıştı.

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İNGİLTERE'DEN WILLOCK MÜJDESİ

İngiltere'den Beşiktaş'ı sevindirecek haber geldi.

NTV Spor'un İngiliz basınından aktardığına göre Ada ekibinin, Willock’tan bonservis geliri elde edebilmek için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.

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YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde de İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Başkan Serdal Adalı da önceki günlerde yaptığı açıklamada Willock için devre arasında yeniden masaya oturacaklarının mesajını vermişti.

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7 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ

Newcastle United forması giyen Joe Willock, bu sezon 7 karşılaşmada görev aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu mücadelelerde 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

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