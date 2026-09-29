Serdal Adalı yönetim kurulu aday listesini teslim etti!

Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesi Başkan Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi açıklandı.
Serdal Adalı, yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.
ASIL VE YEDEK ÜYELER
Serdal Adalı'nın asıl yönetim kurulu aday listesinde Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre yer aldı.
Yedek yönetim kurulu aday listesinde ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin yer aldı.
SEÇİM 4 EKİM'DE
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 4 Ekim Pazar günü saat 10.00'dan itibaren Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.