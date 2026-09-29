Cumhuriyet Gazetesi Logo
Serdal Adalı yönetim kurulu aday listesini teslim etti!

Serdal Adalı yönetim kurulu aday listesini teslim etti!

29.09.2026 18:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Serdal Adalı yönetim kurulu aday listesini teslim etti!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 4 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesi yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesi Başkan Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi açıklandı.

Serdal Adalı, yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.

Image

ASIL VE YEDEK ÜYELER

Serdal Adalı'nın asıl yönetim kurulu aday listesinde Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre yer aldı.

Yedek yönetim kurulu aday listesinde ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin yer aldı.

SEÇİM 4 EKİM'DE

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 4 Ekim Pazar günü saat 10.00'dan itibaren Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İlgili Konular: #beşiktaş #Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu #serdal adalı

İlgili Haberler

İspanya La Liga'da eylül ayının en iyi teknik direktörü belli oldu!
İspanya La Liga'da eylül ayının en iyi teknik direktörü belli oldu! İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) eylül ayının teknik direktörü ödülü Barcelona'nın Alman hocası Hansi Flick'in oldu.
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevine 53 yaşındaki Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu.
TFF'den gözaltılar sonrası ilk açıklama: 'Yönetimimiz, birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur'
TFF'den gözaltılar sonrası ilk açıklama: 'Yönetimimiz, birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur' Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturma sonrası açıklama geldi.