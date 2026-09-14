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Serdar Dursun'dan İsmail Kartal'a destek: 'Hocanın eli kolu bağlanıyor'

Serdar Dursun'dan İsmail Kartal'a destek: 'Hocanın eli kolu bağlanıyor'

14.09.2026 23:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Serdar Dursun'dan İsmail Kartal'a destek: 'Hocanın eli kolu bağlanıyor'

Gaziantep FK'nin forveti Serdar Dursun, 0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Gaziantep FK forması giyen Serdar Dursun, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın kadro yapısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Serdar Dursun'un açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe gibi bir rakip her maça 3 puan için çıkar, her yerde kazanmak için çıkar. Beşiktaş maçı vardı işte; öne geçip yenilmek camiayı biraz kırdı. Çünkü kırılgan bir camia, taraftar da buna müsait. Uzun bir dönem olunca daha da zorlanıyorlar."

"HOCANIN ELİ KOLU BAĞLANIYOR"

"Şu an tabii ki 6 puanlık bir fark var ama daha çok erken. Bence oyuncu açısından kadroda bir yetersizlik var; bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Bu yüzden hocanın da eli kolu bağlanıyor bence. Tabii ki o da her şeyi açıkça ifade edemiyor ama bence belirli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksiği var. Bu nedenle hoca da istediği oyunu sahaya yansıtamıyor."

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