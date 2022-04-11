Serdar Dursun’dan Aziz Yıldırım’a gönderme: ‘Bazı insanlar bana sallıyor’

11 Nisan 2022 Pazartesi, 12:52

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı Galatasaray derbisinde takımının ikinci golünü atan Serdar Dursun, maç sonu kendisini eleştirenlere yanıt verirken, yaptığı açıklama ‘Aziz Yıldırım’a yanıt’ olarak yorumlandı.

Maç sonu röportaj veren milli golcü, “Bazı insanlar bana sallıyor. Fenerbahçe’de ne işi var diyorlar. Onlara değil de, bana destek olan büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Onlara gelsin bu galibiyet. Keyfini çıkarın” ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun’un bu sözleriyle, eski başkan Aziz Yıldırım’a da göndermede bulunduğu öne sürüldü.

Daha önce bir basın toplantısı düzenleyen eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Serdar Dursun transferi üzerinden Başkan Ali Koç’u eleştirmişti.

“DARMSTADT’TAN SERDAR’I ALMAK YAKIŞMAZ”

Aziz Yıldırım, Serdar Dursun hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ye geçmişte kimler geldi bir bak. Alex, Anelka, Roberto Carlos… Anelka'yı Daum yedekte oturttu düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin. Para yok diyorsan bırak kardeşim başkanlığı, parası olan gelir. Seni paran var diye seçti insanlar, para vermeyeceksen kimse seni seçmez.”

MİLLİ TAKIM’A SEÇİLDİ

Fenerbahçe’de sezon başı yaşadığı sakatlıklara rağmen 31 maça çıkan ve 10 gol atan 30 yaşındaki forvet, Milli Takım’a da seçildi. A Milli Futbol Takımı formasıyla 4 maçta sahada yer alan Serdar Dursun 3 gol attı.