Serdar Dursun’dan Aziz Yıldırım’a gönderme: ‘Bazı insanlar bana sallıyor’
Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki en skorer futbolcusu olan Serdar Dursun, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de 10 gol atan Semih Şentürk sonrası bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı Galatasaray derbisinde takımının ikinci golünü atan Serdar Dursun, maç sonu kendisini eleştirenlere yanıt verirken, yaptığı açıklama ‘Aziz Yıldırım’a yanıt’ olarak yorumlandı.
Maç sonu röportaj veren milli golcü, “Bazı insanlar bana sallıyor. Fenerbahçe’de ne işi var diyorlar. Onlara değil de, bana destek olan büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Onlara gelsin bu galibiyet. Keyfini çıkarın” ifadelerini kullandı.
Serdar Dursun’un bu sözleriyle, eski başkan Aziz Yıldırım’a da göndermede bulunduğu öne sürüldü.
Daha önce bir basın toplantısı düzenleyen eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Serdar Dursun transferi üzerinden Başkan Ali Koç’u eleştirmişti.
“DARMSTADT’TAN SERDAR’I ALMAK YAKIŞMAZ”
Aziz Yıldırım, Serdar Dursun hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ye geçmişte kimler geldi bir bak. Alex, Anelka, Roberto Carlos… Anelka'yı Daum yedekte oturttu düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin. Para yok diyorsan bırak kardeşim başkanlığı, parası olan gelir. Seni paran var diye seçti insanlar, para vermeyeceksen kimse seni seçmez.”
MİLLİ TAKIM’A SEÇİLDİ
Fenerbahçe’de sezon başı yaşadığı sakatlıklara rağmen 31 maça çıkan ve 10 gol atan 30 yaşındaki forvet, Milli Takım’a da seçildi. A Milli Futbol Takımı formasıyla 4 maçta sahada yer alan Serdar Dursun 3 gol attı.
Video Haberler
- Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
- Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
- Ünlü doktoru öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı
- Doktor doktor gezdi, tanı konulamadı
- Büyük orman vurgunu ortaya çıktı
- Amblem hırsızları böyle yakalandı
- Savcı, hakim ve avukatı taşıyan araç şarampole devrildi
- Dünyaca ünlü meydanda büyük panik
- Köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı
- İstanbul'da korkutan yangın!
En Çok Okunan Haberler
- Kurduğu çiftlikte hayatını terk edilmiş hayvanlara adadı
- Gazeteci Nurettin Kurt hayatını kaybetti
- Uber’den taksi şoförlerine akaryakıt desteği
- Kitaba uyuşturucu gizleyip satan sanığın cezası netleşti
- Alerjisi olanlar dikkat: Yüksek uyarı seviyesi
- Sarıgül'den 'emekli ikramiyeleri artırılsın' önerisi
- TKBB ile IIFM arasında mutabakat anlaşması
- HDP ilçe binasına polis baskını
- Emniyet’e Gaffar Okkan’ın balmumu heykeli konuldu
- Taksimetreyi suçladı