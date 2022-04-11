Serdar Dursun'dan önemli başarı! Semih Şentürk'ü yakaladı
Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki en skorer futbolcusu olan Serdar Dursun, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de 10 gol atan Semih Şentürk sonrası bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.
Serdar Dursun golleriyle Fenerbahçe'ye puanlar kazandırmaya devam ediyor. Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçta takımının ikinci golünü kaydeden gurbetçi futbolcu kazanılan galibiyette önemli rol oynadı.
Derbide 68'inci dakikada fileleri havalandıran 29 yaşındaki santrfor, ligdeki gol sayısını da 10'a yükseltti.
SEMİH ŞENTÜRK'ÜN ARDINDAN İLK...
Serdar Dursun böylece Fenerbahçe'de 2010-2011 sezonunda 10 gol atan Semih Şentürk'ün ardından bir sezonda bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.
Deneyimli futbolcu maçın ardından "Büyük Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bazı insanlar 'Fenerbahçe'de ne işi var' diye konuşuyor. Onlara değil de beni destekleyenlere teşekkür ederim. Çok mutluyum" sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.
31 MAÇTA 10 GOL
Dursun, bu sezon forma giydiği 31 maçta takımına 10 gol, 1 asistlik katkı yaptı. Milli oyuncu, 15'inci haftada Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u 4-0 yendikleri maçta hat-trick yaparak alkış aldı.
Geçen yıl Darmstadt formasıyla 29 kez fileleri havalandıran Serdar Dursun, Bundesliga 2'de gol kralı olmuştu.
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