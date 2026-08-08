Sergej Jakirovic'ten Beşiktaş vurgusu: 'Fenerbahçe ve Galatasaray var ancak...'

İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Jakirovic'in açıklamalarından öne çıkanlar: "Premier Lig'e yükselişimiz inanılmaz bir hikaye. Adeta bir film, bir rüya gibi. Çünkü geçen sezon öncesinde kimse bu hedef hakkında konuşmuyordu. İlk 10 sıra içinde yer almak, istikrar yakalamak ve iyi bir takım performansı ortaya koymak üzerine konuşuyorduk. Sezon içinde iyi futbol oynayabileceğimizi ve istikrarlı bir performans sergileyebileceğimizi gösterdik. Ardından play-off'lara kalınca, bizim için yeni bir turnuva başlamış oldu. Momentumumuzu iyi kullandık. Finale yükseldik ve o maçı kazanarak Hull City'yi Premier Lig'e taşıdık."

"İLK HEDEFİMİZ LİGDE KALICI OLMAK" "İlk hedefimiz Premier Lig'de kalıcı olmak. İstatistiksel olarak bunun için 40 puana ihtiyacımız var. Bu hiç kolay olmayacak. Bizim için büyük bir mücadele."

TRANSFER AÇIKLAMASI "Her gün çok sıkı çalışıyoruz. Takıma bazı takviyeler yapacağız ve elimizdeki kadrodan daha kaliteli oyuncular transfer etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki 1 hafta içerisinde takıma 4-5 oyuncu katacağız. Bunun üzerine çalışıyoruz. Yeni gelecek oyuncularla birlikte takımda dengeyi kurmak durumundayım. Çünkü bize katıldıkları anda hazır ve fit olmaları çok önemli. Ardından mevcut oyuncularımızla yeni gelenler arasında doğru dengeyi oluşturacağım. Kaliteli oyuncular getirmeye çalışıyoruz. Ligin başlamasına 3-4 hafta var. Manchester United maçına kadar üç karşılaşmamız daha bulunuyor. Bu süreçte teknik ve taktik anlamda performansımızı geliştirmeye çalışacağız."

ACUN ILICALI SÖZLERİ "Acun Ilıcalı ile sanırım Mayıs 2025'te yaptığımız konuşmadan beri aramızda bir uyum oluştu. Futbola bakış açımız tamamen aynı. Ben tutkuluyum, o da tutkulu. İkimiz de hırslıyız, başarıya açız. Ne yaparsak yapalım, her zaman geliştirmek ve bir üst seviyeye taşımak istiyoruz. Eğer bazı problemlerim veya isteklerim varsa doğrudan onu arıyorum. Bu benim için mükemmel bir durum. Çünkü onun desteğinin arkamda olduğunu bilmek benim için çok şey ifade ediyor. Bu da bana daha fazla öz güven veriyor. Takımı geliştirmek için birlikte çalışıyoruz."