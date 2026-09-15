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Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e tavsiye: 'Seni de yakmasın' diyerek uyardı
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Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e tavsiye: 'Seni de yakmasın' diyerek uyardı

15.09.2026 11:07:00
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Cumhuriyet Spor
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Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e tavsiye: 'Seni de yakmasın' diyerek uyardı

Spor yorumcusu Sergen Yalçın, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ve milli yıldız Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e tavsiye: 'Seni de yakmasın' diyerek uyardı

Teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ve milli futbolcu Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın Mourinho iddiası ve milli futbolcuya tavsiyesi dikkat çekti. 

Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e tavsiye: 'Seni de yakmasın' diyerek uyardı

Sergen Yalçın şöyle konuştu:

"Mourinho'nun çok kalacağını düşünmüyorum Real Madrid'de sana kendi fikrimi söyleyeyim. Yani çok kalmaz. Bence o antrenörlüğü falan bırakmış. Çünkü ben Real Madrid'e gittiğinde programı izledim. İşte o duygusal konuşmalarını falan izledim. Ya bunlar duygusal konuşma falan yapmaz yani! Bunların duygusallığı paradır."

Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e tavsiye: 'Seni de yakmasın' diyerek uyardı

'SENİ DE YAKMASIN'

"Yani bunların özelliği o, Mourinho'yu 20 senedir biliyoruz. Yani bunun duygusallığı para. Bence orada da çok fazla kalmaz. O yüzden Arda Güler'e tavsiyem aman idare et orada biraz. Bununla uğraşma. Yani bu zaten gider oradan. Seni de yakmasın yani giderken."

Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e tavsiye: 'Seni de yakmasın' diyerek uyardı

'YILDIZLAR TOPLULUĞU'

"Real Madrid takımı çok şimdi bambaşka bir takım. Yıldızlar topluluğu anladın mı? Orada tabii ki onlar da kazanacaklar. Real Madrid bugün ölüyorum dese yarı finalde oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde."

Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e tavsiye: 'Seni de yakmasın' diyerek uyardı

'OLMAYACAK ONDAN'

"Kaç kere Şampiyonlar Ligi kazanmış bir takım ama ben bu Mourinho'nun bu işi orada sürdürülebilirlik olacağını, yaşayabileceğini zannetmiyorum. Olmayacak ondan yani orası."

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