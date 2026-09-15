Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddiası! 'Burada aldıkları maaşın yarısını başka takımda alsınlar...'

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanışında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler haftayı 11. sırada tamamladı. Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında değerlendirdiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN SORUNLARI İSMAİL KARTAL'DAN DAHA BÜYÜK" İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, deneyimli teknik adamda liderlik eksikliği olduğunu savundu. Yalçın, "İsmail Kartal... Fenerbahçe'de hocalık yapacak mısın, yapmayacak mısın önce buna karar ver. Fenerbahçe'nin sorunları İsmail Hoca'dan çok daha büyük. İsmail Kartal'da bir liderlik durumu yok. 'Fenerbahçe çok büyük camia' diyor, tamam biliyoruz. Sürekli taraftardan niye özür diliyorsun? Sorunu çözsene bir an evvel. Takımda enerji yok, oyun yok, arzu yok" ifadelerini kullandı.

"BURADA ALDIKLARI MAAŞIN YARISINI BAŞKA TAKIMDA ALSINLAR..." Fenerbahçe'nin kadro yapılanmasını da eleştiren Sergen Yalçın, sarı-lacivertli takımın maç içerisinde oyuna müdahale edebilecek ve taraftarı heyecanlandıracak yeterli alternatifinin bulunmadığını söyledi. Yalçın, yabancı futbolcuların aldığı ücretler üzerinden ise oldukça iddialı bir çıkış yaptı: "Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği yüzde 100 yanlış. Maçı seyrederken kadrolara bakayım dedim. Fenerbahçe'de kim girecek mesela oyuna? Kadroda taraftarı heyecanlandıracak kim var? İddia ediyorum! Fenerbahçe'de özellikle yabancı oyuncular burada aldıkları maaşın yarısını başka takımda alsınlar, bir daha bu işi yapmayacağım."

"KADROYU KENDİN KURDUN" İsmail Kartal'ın sezon başında takımın başına geçerken karşılaşabileceği riskleri bilmesi gerektiğini belirten Yalçın, kendi teknik direktörlük dönemleriyle Kartal'ın durumunun aynı olmadığını dile getirdi. Sergen Yalçın, "İsmail Hoca büyük camiada işler kötü giderse bunların başına geleceğini biliyordu, değil mi? Örnek burada, karşında duruyor. Bir de sen sezon başı geldin, kadroyu kendin kurdun. Durum aynı değil" dedi.