Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldız için dikkat çeken itiraf: 'Beşiktaş'a düşünmüştük onu ama...'

Yalçın, KAFA Sports'ta katıldığı yayında Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao'yu çok beğendiğini söyledi. Galatasaray'ın transferleriyle ilgili Yalçın, “ Yaptığı transferlerden Galatasaray ne kadar faydalanacak çok merak ediyorum bu sene. Galatasaray'ın transferlerinin çoğunu beğenmedim açık söyleyeyim ” dedi.

"ÇOK BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU"

Beşiktaş'ta görev aldığı dönem Leao ile ilgilendiklerini belirten Yalçın, “Leao'nun ismi var, çok beğendiğim bir oyuncu tanıyorum kendisini. Hatta bir ara biz düşünmüştük onu ama çok yüksek rakamalar diye giremedik o işe” açıklamasında bulundu.