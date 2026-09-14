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Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldız için dikkat çeken itiraf: 'Beşiktaş'a düşünmüştük onu ama...'
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Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldız için dikkat çeken itiraf: 'Beşiktaş'a düşünmüştük onu ama...'

14.09.2026 16:25:00
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Cumhuriyet Spor
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Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldız için dikkat çeken itiraf: 'Beşiktaş'a düşünmüştük onu ama...'

Spor yorumcusu ve eski Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldız için dikkat çeken itiraf: 'Beşiktaş'a düşünmüştük onu ama...'

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, sarı-kırmızılıların transferleriyle ilgili iddialı ifadeler kullandı.

Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldız için dikkat çeken itiraf: 'Beşiktaş'a düşünmüştük onu ama...'

Yalçın, KAFA Sports'ta katıldığı yayında Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao'yu çok beğendiğini söyledi. Galatasaray'ın transferleriyle ilgili Yalçın, “Yaptığı transferlerden Galatasaray ne kadar faydalanacak çok merak ediyorum bu sene. Galatasaray'ın transferlerinin çoğunu beğenmedim açık söyleyeyim” dedi.

Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldız için dikkat çeken itiraf: 'Beşiktaş'a düşünmüştük onu ama...'

"ÇOK BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU"

Beşiktaş'ta görev aldığı dönem Leao ile ilgilendiklerini belirten Yalçın, “Leao'nun ismi var, çok beğendiğim bir oyuncu tanıyorum kendisini. Hatta bir ara biz düşünmüştük onu ama çok yüksek rakamalar diye giremedik o işe” açıklamasında bulundu.

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