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Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası: 'Beşiktaş ile Fenerbahçe yarışmayacak'
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Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası: 'Beşiktaş ile Fenerbahçe yarışmayacak'

6.09.2026 15:45:00
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Cumhuriyet Spor
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Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası: 'Beşiktaş ile Fenerbahçe yarışmayacak'

Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbiyi değerlendirdi. Yalçın, derbi sonrası Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değindi.

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası: 'Beşiktaş ile Fenerbahçe yarışmayacak'

Trendyol Süper Lig'de sezonun 4. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Beşiktaş'a derbide galibiyeti getiren golleri Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic kaydetti. Fenerbahçe'de ise Milan Skriniar ağları havalandıran isim oldu.

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası: 'Beşiktaş ile Fenerbahçe yarışmayacak'

Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında katıldığı yayında maçı ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası: 'Beşiktaş ile Fenerbahçe yarışmayacak'

"EN BÜYÜK SORUN BAĞLANTI OYUNCUSU YOK"

Fenerbahçe için Yalçın, "Fenerbahçe tarafına bir tavsiyede bulunayım. Guendouzi ve Kante'yle oynayamazsınız. Tavsiyem onlara. Fenerbahçe iki tane sabit 6 numarayla oynayamaz. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Kante. Fenerbahçe öyle bilinmeyen bir denklem ki, iki tane 6 numara oynuyor, Greenwood'u ne oynadığını kimse bilmiyor. Fiziksel olarak inanılmaz kötü bir durumda. En büyük sorun bağlantı oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Kante top taşıyor, savunma yapıyor, çalım atıyor, dribling yapıyor... Başka oyuncusu yok mu Fenerbahçe'nin? Talisca'yı neden sattınız o zaman? Fenerbahçe takım olamamış" dedi.

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası: 'Beşiktaş ile Fenerbahçe yarışmayacak'

"BEŞİKTAŞ BUNDAN SONRASI İÇİN ÖNEMLİ SİNYALLER VERDİ"

Beşiktaş'la ilgili değerlendirmesinde ise Sergen Yalçın şunları kaydetti: 

"Beşiktaş'ın baskılı oyunu, sahada takım gibi durması, birbirine yakın durması... Beşiktaş bundan sonrası için takım kimliğiyle ilgili önemli sinyaller verirken Fenerbahçe tam tersini verdi."

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası: 'Beşiktaş ile Fenerbahçe yarışmayacak'

"BEŞİKTAŞ İLE FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞMAYACAK"

Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışına değinirken şu ifadeleri kullandı: 

"İki camianın da bilmesi gereken çok önemli bir şey var. Fenerbahçe ve Beşiktaş birbirilerinin rakibi değiller. Onu bilmesi lazım iki tarafın da. İkisinin de rakibi Galatasaray. Galatasaray'ı geçersen şampiyon olursun. Galatasaray oyuncularına bakıyorum, bugünkü maçtaki oyunculara bakıyorum, Galatasaray'ın oyuncuları daha yukarıda. Beşiktaş'la Fenerbahçe şampiyonluk için yarışmayacak, Galatasaray olacak yanlarında. Galatasaray üçüncü olmaz bu ligde."

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