Sergen Yalçın: İşler iyi gitmiyorsa sorumlusu benim

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda 5. hafta maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax ile sahasında karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ve tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladılar. Siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarında "Takım olarak da çok iyi durumda değiliz şu an. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar beklentinin altında. Camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, "acaba" dediğimiz bir gruptu. Ancak oynanan dört maç sonunda istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük. Son 2 maç camiamız ve ülke puanı için prestij maçları haline geldi.

Kolay değil. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız hayal kırıklığı da o kadar büyük olur. Özellikle oyuncu sakatlıkları bizi grup maçlarında büyük sıkıntıya soktu. Biraz şans faktörünü de ortaya atarsak, maçların 1-2 tanesini kazanabilirdik.

Sadece Alanyaspor maçından sonra oyuncularla bu konuşmayı yapmadık. Biz 1, 1.5 aydır bu konuşmaları yapıyoruz. Bu kötü görüntünün bu kadar uzun olması doğal olarak oyuncularımızın motivasyonunu düşürüyor ve her geçen gün bizi daha aşağıya indiriyor. Beşiktaş, düştüğü yerden ayağa kalkmasını bilir. Her zaman ayağa kalkmıştır. Bunu yapacak her şeye sahibiz. Tekrar ayağa kalkmak bizim elimizde.

Burada işler iyi gitmiyorsa sorumlusu benim. Teknik direktör benim. Uğraşıyoruz takımı tekrar ayağa kaldırmak, sonuçları almak için. Yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Bu kısa süreçte, bu hafta özellikle oyuncularımızdan tepki verme, geri dönüş bekliyoruz.

Atiba Hutchinson'ın açıklamaları şöyle:

Önemli bir maç oynayacağız. Önümüzde iki maç var. 6 puan ile grubu tamamlamak istiyoruz. Ajax iyi ve güçlü bir takım. Biz doğru mantaliteyi ve oyunu sahada göstererek 3 puanı almak istiyoruz.

İşler iyi gitmiyor. Şu anda olmak istemediğimiz bir noktadayız ve hepimiz de bunun bir parçasıyız. Önemli olan bu durumdan nasıl çıkacağımız. Taraftarımızın önünde birbirimiz için savaşarak iyi bir sonuç almak istiyoruz.

Çok fazla sakatlık yaşamış bir oyuncu değilim, geçmişe oranla bu sezon fazla oldu. Bunu belki de kötü şansla değerlendirebiliriz. Tüm bu maç yoğunluğunu da üst üste koyarsak bu sakatlıkların neden olduğunu anlayabiliriz. Uzun süredir bir arada değildik, artık beraber oynayacağız. İyi performanslar gösterip, bu durumdan çıkmayı hedefliyoruz.