Sergen Yalçın Süper Lig'e dönüyor! İstanbul iddiası...
Selçuk İnan sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, bu görev için Sergen Yalçın'ı düşünüyor.
Selçuk İnan’la yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa’da teknik direktör arayışları devam ediyor.
Fanatik'in haberine göre; lacivert-beyazlıların Ömer Erdoğan, Sergen Yalçın ve İlhan Palut’u gündemine aldığı ifade edildi. 3 teknik direktörle de görüşmeler yapılacağı ve sonrasında karara varılacağı gelen haberler arasında.
Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan 50 yaşındaki Sergen Yalçın'ın adı Trabzonspor ile de anılıyor. Yalçın, Beşiktaş'ta Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etmişti.
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