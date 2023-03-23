Sergen Yalçın Süper Lig'e dönüyor! İstanbul iddiası...

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 09:50

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 09:50

Selçuk İnan’la yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa’da teknik direktör arayışları devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre; lacivert-beyazlıların Ömer Erdoğan, Sergen Yalçın ve İlhan Palut’u gündemine aldığı ifade edildi. 3 teknik direktörle de görüşmeler yapılacağı ve sonrasında karara varılacağı gelen haberler arasında.

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan 50 yaşındaki Sergen Yalçın'ın adı Trabzonspor ile de anılıyor. Yalçın, Beşiktaş'ta Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etmişti.



