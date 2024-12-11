Sergen Yalçın'dan flaş şampiyonluk tahmini!
Teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını KAFA Sports'da değerlendirdi.
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının bittiğini ifade eden Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın ligi 3. sırada tamamlayacağını öne sürdü.
FENERBAHÇE'Yİ YAKALAYABİLİR
Yalçın, Beşiktaş'ın iyi bir ivme yakalaması halinde Fenerbahçe'yi yakalayabileceğini ancak siyah-beyazlıların 4. sıraya düşme ihtimalinin olmadığını belirtti.
Beşiktaş'ın 3. olmasının başarı olmadığını söyleyen Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların hedefe ulaşamayacağını ancak anlatılanlar kadar kötü bir takım da olmadığını dile getirdi.
'KAFAMDAKİ ŞAMPİYON GALATASARAY'
"Benim kafamdaki şampiyon Galatasaray" diyen Sergen Yalçın, "Belki sezonun ikinci yarısında bambaşka şeyler konuşacağız ama şu anki görüntü oyunsal anlamda, birliktelik anlamında, mücadele anlamında Galatasaray şampiyon olmuş gibi duruyor" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin oyununun ışık vermediğini aktaran Sergen Yalçın, Jose Mourinho'nun ne oynatmak istediğini bilmediğini belirtti.
Spor Haberleri
- Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı kamp kadrosu açıklandı!
- Talisca'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!
- Sergen Yalçın'dan flaş şampiyonluk tahmini!
- Alman devinden Arda Güler hamlesi!
- Juventus'un konuğu Manchester City
- Borussia Dortmund'un konuğu Barcelona
- Fenerbahçe'nin konuğu Athletic Bilbao
- Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!
- Karşılaşma devam edememişti: Ancelotti durumunu açıkladı
- Brest, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Op. Dr. Dericioğlu başında poşetle ölü bulundu
- 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Suriyeliler memleketine gidiyor
- Yaş sınırlaması Meclis’te
- Marmaray'da seferler durduruldu!
- Suriye'de herkesin konuştuğu ölüm listesi
- İlber Ortaylı canlı yayını terk etti!
- Apple'dan 'şifre' talebine yanıt!
- Erdoğan'dan işgale 'isimsiz' tepki
- Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama