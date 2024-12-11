Sergen Yalçın'dan flaş şampiyonluk tahmini!

Teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'dan flaş şampiyonluk tahmini!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:05

Sergen Yalçın, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını KAFA Sports'da değerlendirdi.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının bittiğini ifade eden Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın ligi 3. sırada tamamlayacağını öne sürdü.

FENERBAHÇE'Yİ YAKALAYABİLİR

Yalçın, Beşiktaş'ın iyi bir ivme yakalaması halinde Fenerbahçe'yi yakalayabileceğini ancak siyah-beyazlıların 4. sıraya düşme ihtimalinin olmadığını belirtti.

Beşiktaş'ın 3. olmasının başarı olmadığını söyleyen Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların hedefe ulaşamayacağını ancak anlatılanlar kadar kötü bir takım da olmadığını dile getirdi.

'KAFAMDAKİ ŞAMPİYON GALATASARAY'

"Benim kafamdaki şampiyon Galatasaray" diyen Sergen Yalçın, "Belki sezonun ikinci yarısında bambaşka şeyler konuşacağız ama şu anki görüntü oyunsal anlamda, birliktelik anlamında, mücadele anlamında Galatasaray şampiyon olmuş gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin oyununun ışık vermediğini aktaran Sergen Yalçın, Jose Mourinho'nun ne oynatmak istediğini bilmediğini belirtti.


Etiketler: #sergen yalçın #galatasaray #fenerbahçe #beşiktaş

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