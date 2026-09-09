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Serhou Guirassy yıldızlaştı: Borussia Dortmund evinde kazandı!

Serhou Guirassy yıldızlaştı: Borussia Dortmund evinde kazandı!

9.09.2026 00:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Serhou Guirassy yıldızlaştı: Borussia Dortmund evinde kazandı!

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Villarreal'i 3-2 mağlup etti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Borussia Dortmund ile Villarreal karşı karşıya geldi.

BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

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GUIRASSY'DEN DUBLE

Ev sahibi Dortmund'un gollerini 53. dakikada kendi kalesine Renato Veiga ile 80. ve 85. dakikalarda (penaltıdan) Serhou Guirassy kaydetti.

Villarreal'in golleri ise 66. dakikada Santiago Mourino ve 90+3. dakikada kendi kalesine Guirassy'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Bodo/Glimt'e konuk olacak. Villarreal ise sahasında Napoli'yi ağırlayacak.

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