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Serie A'da ayın golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

Serie A'da ayın golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

30.09.2026 16:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Serie A'da ayın golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Monza maçında attığı gol, Serie A'da Ağustos/Eylül ayının en güzel golü seçildi.

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İtalya Serie A'da ayın golü Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

32 yaşındaki futbolcunun Monza maçında attığı gol, taraftar oylarıyla Ağustos/Eylül ayının en güzel golü seçildi.

Inter'de bu sezon 4 maçta süre bulan milli futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun golü:

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