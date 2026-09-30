Serie A'da ayın golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

İtalya Serie A'da ayın golü Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.
32 yaşındaki futbolcunun Monza maçında attığı gol, taraftar oylarıyla Ağustos/Eylül ayının en güzel golü seçildi.
Inter'de bu sezon 4 maçta süre bulan milli futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.
İşte Hakan Çalhanoğlu'nun golü:
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Monza maçında attığı gol, Serie A'da Ağustos/Eylül ayının en güzel golü seçildi.— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) September 30, 2026
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