Serie A lideri Napoli, Antalya'da çalışıyor
İtalya Serie A ekibi Napoli, hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlık kampı için Regnum Carya'ya gelen İtalya Serie A lideri Napoli, sabah saatlerinde antrenman yaptı. Teknik direktör Luciano Spalletti yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketlerinin ardından topla koordinasyon çalışması yapan Mavi-beyazlı ekip, hücum organizasyonları üzerinde çalışmalar yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'den transfer olan Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas da antrenmanda yer aldı.
İtalyan ekibi, kamp süresince Winter Football Series kapsamında yarın Antalyaspor, 11 Aralık Pazar günü ise Premier Lig ekiplerinden Cyrstal Palace ile hazırlık maçında karşılaşacak. Regnum Carya'da konaklayan Napoli, son hazırlık maçının ardından da Antalya kampını noktalayacak.
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