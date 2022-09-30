Serie A'da ayın oyuncusu Kim Min-Jae

30 Eylül 2022 Cuma, 16:20

Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Güney Koreli Kim Min-Jae, İtalyan ekibindeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güney Koreli stoper oyuncusu, son olarak İtalya Serie A'da eylül ayının oyuncusu seçildi. Adaylar arasında milli oyuncu Merih Demiral da yer alıyordu.

Napoli forması altında şu ana dek 8 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, defansif başarısının yanı sıra 2 kez de fileleri havalandırdı.