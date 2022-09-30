Serie A'da ayın oyuncusu Kim Min-Jae
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli futbolcu, transfer sezonunda Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olmuştu. Başarısını İtalya'da devam ettiren Kim Min-Jae, Serie A'da ayın futbolcusu seçildi. Adaylar arasında Atalanta forması giyen Milli oyuncu Merih Demiral da yer alıyordu.
Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Güney Koreli Kim Min-Jae, İtalyan ekibindeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Güney Koreli stoper oyuncusu, son olarak İtalya Serie A'da eylül ayının oyuncusu seçildi. Adaylar arasında milli oyuncu Merih Demiral da yer alıyordu.
Napoli forması altında şu ana dek 8 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, defansif başarısının yanı sıra 2 kez de fileleri havalandırdı.
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Ünlü sunucu canına kıydı
- 'Gereğini yapıyor' sözlerine yanıt
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- Bol keseden saçtılar!
- İki isimden kritik görüşme
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- 'Kara kara düşünüyorlar'
- İsmailağa, Atatürk dönemini hedef aldı!
- İşte Akşener'in çıkışının şifreleri